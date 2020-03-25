В Тульской области из-за коронавирусной инфекции досрочная сдача ЕГЭ сдвинута на непривычные сроки
В Тульской области из-за коронавирусной инфекции досрочная сдача ЕГЭ сдвинута на непривычные срокиФото: Алексей ФОКИН
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Досрочная сдача единого госэкзамена в нынешнем году пройдет с 25 мая по 29 июня – в основной период проведения государственной итоговой аттестации после 11 класса.
Всю необходимую информацию можно получить в местах регистрации на сдачу ЕГЭ или по телефону горячей линии министерства образования Тульской области: 8 (4872) 22-40-41).
Напомним, что школьники и студенты сейчас освобождены от обязательного посещения учебных заведений. Продлится эта мера до 12 апреля, если обстановка с распространением коронавирусной инфекции не изменится в худшую сторону.
ИСТОЧНИК KP.RU