В Тульской области из-за коронавирусной инфекции досрочная сдача ЕГЭ сдвинута на непривычные сроки

Досрочная сдача единого госэкзамена в нынешнем году пройдет с 25 мая по 29 июня – в основной период проведения государственной итоговой аттестации после 11 класса.

Всю необходимую информацию можно получить в местах регистрации на сдачу ЕГЭ или по телефону горячей линии министерства образования Тульской области: 8 (4872) 22-40-41).

Напомним, что школьники и студенты сейчас освобождены от обязательного посещения учебных заведений. Продлится эта мера до 12 апреля, если обстановка с распространением коронавирусной инфекции не изменится в худшую сторону.