2020-03-25T07:40:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Тульской области на утро 25 марта 2020 года остается стабильным

Число официально признанными заболевшими в регионе не изменилось
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Тульской области на утро 25 марта 2020 года остается стабильнымКоличество зараженных коронавирусом в Тульской области на утро 25 марта 2020 года остается стабильнымФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сейчас в Тульской области 5 человек заболели короновирусной инфекцией. Состояние всех заболевших – средней тяжести или удовлетворительное. Диагноз изолированной в Ваныкинской больнице тульской школьницы пока не подтвержден.

В настоящее время на карантине по коронавирусу находятся 1620 человек.

Тульская область находится в режиме повышенной готовности. Указом Губернатора Алексея Дюмина в регионе проводится дезинфекция транспорта, запрещены массовые мероприятия численностью более 30 человек, школьникам нельзя находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых, определенные ограничения коснулись точек общепита. Все учреждения здравоохранения работают в режиме повышенной готовности, в них введены дополнительные противоэпидемические и ограничительные мероприятия.

О туляках, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих режим самоизоляции, просят сообщать на телефон доверия губернатора: 8-800-200-71-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24