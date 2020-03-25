Количество зараженных коронавирусом в Тульской области на утро 25 марта 2020 года остается стабильным

Сейчас в Тульской области 5 человек заболели короновирусной инфекцией. Состояние всех заболевших – средней тяжести или удовлетворительное. Диагноз изолированной в Ваныкинской больнице тульской школьницы пока не подтвержден.

В настоящее время на карантине по коронавирусу находятся 1620 человек.

Тульская область находится в режиме повышенной готовности. Указом Губернатора Алексея Дюмина в регионе проводится дезинфекция транспорта, запрещены массовые мероприятия численностью более 30 человек, школьникам нельзя находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых, определенные ограничения коснулись точек общепита. Все учреждения здравоохранения работают в режиме повышенной готовности, в них введены дополнительные противоэпидемические и ограничительные мероприятия.

О туляках, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих режим самоизоляции, просят сообщать на телефон доверия губернатора: 8-800-200-71-02.