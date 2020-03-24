2020-03-24T16:06:17+03:00
Экономика

Читатели спросили – «Открытие» отвечает!

Управляющий банком «Открытие» в Туле Александр Шаламов ответил на ваши вопросы
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Управляющий банком «Открытие» в Туле Александр Шаламов ответил на ваши вопросыУправляющий банком «Открытие» в Туле Александр Шаламов ответил на ваши вопросыФото: материалы пресс-служб
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Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Расскажите об особенностях подхода и услугах для частных клиентов и предпринимателей?

- В 2018 году ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» презентовал новую стратегию, согласно которой мы позиционируем себя как универсальный банк, предоставляющий весь спектр финансовых услуг для любых клиентов. Причем, услуги подбираются индивидуально в зависимости от потребностей клиентов, особенностей их бизнеса. Продукты для бизнеса и населения отличаются, но и там и там мы работаем с людьми, а люди всегда ожидают от банка лучшего клиентского сервиса. Чаще всего для физических лиц актуальны: ипотека, в том числе рефинансирование; потребительские кредиты и кредитные карты; дебетовая карта «Opencard» с кешбэком, вклады и инвестиционные продукты. Для бизнеса мы предлагаем целый пакет услуг или какую-то по выбору, традиционно это расчетное и кассовое обслуживание, депозиты, кредитование и банковские гарантии.

- С какими запросами к вам обращаются предприниматели?

- Работа с субъектами МСБ – это одно из приоритетных направлений работы банка «Открытие». Это значимый рынок, и мы видим на нем массу возможностей. Мы понимаем, что нужно бизнесу от финансового партнера и то, что наше видение верно, подтверждает динамика роста кредитования в этом сегменте. Пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и инвестиции в развитие бизнеса по итогам прошлого года стали самыми популярными целями для обращения тульских компаний малого и среднего бизнеса за кредитными средствами. Согласно данным банка «Открытие», почти в половине всех заявок компании указывали целью кредита пополнение оборотных средств, а в четверти - рефинансирование. Тройку самых распространенных целей кредитования замыкают инвестиции на развитие бизнеса.

- Остаются ли вклады популярным инструментом накопления?

- Вклады по-прежнему актуальны, особенно рублевые. Никакой другой инструмент сбережения на рынке не дает такой гарантированной надежности.

- Какие типы кредитов сейчас в тренде?

- Растет ипотека и потребительское кредитование, корпоративное кредитование. Возрос интерес к кредитным картам.

- Комфортен ли процент сегодня для заемщиков? Как в вашем банке изменилось количество запросов на ипотеку?

- На сегодня в банке «Открытие» насчитывается 10 ипотечных продуктов, которые охватывают если не все, то 99% возможных вариантов по приобретению жилья. В своей политике по ставкам банк «Открытие» ориентируется на экономические показатели. В 2019 году в нашем банке в Туле при ипотечном кредитовании наиболее существенный рост был достигнут по программам рефинансирования военной ипотеки. И если в целом, на конец 2018 года доля рефинансирования составляла 10%, то по итогам 2019 года она выросла до 20%.

- В конце года ввели более строгие требования к заемщику (по долговой нагрузке) – сказалось ли это как-то на количестве одобряемых ипотечных заявок или люди, которые идут за ипотекой и могут себе ее позволить, далеки от кредитной перегрузки?

- Клиенты, которые обращаются в банк для получения ипотеки, конечно считаются более надежными, чем, те, кому требуется потребительский кредит, поэтому тут и одобряемость сделок выше, чем в потребительском кредитовании. Процент одобренных заявок за последний год вырос на 10% и составил порядка 80%. Рост одобряемости по ипотеке был обусловлен, в первую очередь, выгодным для клиентов предложением по процентным ставкам.

- Кто сегодня главный ипотечный заемщик?

- Обычно это семейные пары, возрастом 30-35 лет с высшим образованием. Как правило, это высокопрофессиональные специалисты в своих отраслях иногда в статусе руководителя среднего звена, а совокупный доход супругов составляет от 80 тыс. рублей. Это легко объяснить: примерно в этом возрасте у человека появляется стабильность на работе и готовность трезво оценить свои возможности стабильным выплатам на длинной дистанции.

- Расскажите, пожалуйста, особенности взаимодействия банков и бизнеса?

- В данный момент я вижу три главных тренда. Первый - цифровизация, развитие дистанционных каналов. Более 90% клиентов не приходят в банк, они взаимодействуют дистанционно. Эта тенденция свойственная не только большим городам, но она проявляется и в целом по стране. Однако, другое дело, когда мы говорим о малом и среднем бизнесе. Исследования, которые мы проводили среди клиентов банка «Открытие», показывают, что уровень цифровизации бизнеса находится на низком уровне. Чаще всего предприниматели ограничиваются функцией поисковиков. Лишь 30% предпринимателей воспринимают интернет как канал продаж. И задача банка в рамках этого тренда - обучить предпринимателей, как себя вести в цифровом пространстве и с точки зрения развития бизнеса, и с точки зрения безопасности. Для этого мы создали образовательный портал OpenAcademy, где предприниматели делятся собственным опытом и обучают других предпринимателей.

Open Academy дает возможность находить необходимую информацию быстро и мобильно. С этой целью мы разработали три канала взаимодействия: приложение, веб и мобильная адаптация платформы. Задача мобильного приложения – охватить ту аудиторию, которая лояльна к бренду и любит потреблять контент через мобильные приложения. Push-уведомления дают возможность пользователю в моменте узнавать о новых модулях и материалах. Также в приложении видео-уроки будут реализованы в популярном сейчас вертикальном формате. Open Academy – это первое на рынке мобильное приложение с прицелом на цифровую трансформацию бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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