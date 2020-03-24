2020-03-24T16:14:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в тульских кафе посетители будут держаться на расстоянии 1,5 м друг от друга

В Тульской области расширены меры по недопущению распространения короновирусной инфекции
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В Тульской области расширены меры по недопущению распространения короновирусной инфекцииВ Тульской области расширены меры по недопущению распространения короновирусной инфекцииФото: Мария ВЛАСОВА
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Кафе, рестораны и столовые обязали организовать расстановку столов и стульев так, чтобы расстояние между посетителями составляло не менее 1,5 м. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Также во всех общественных помещениях, организациях общественного питания, кальянных запрещено употребление курительных табачных и нетабачных изделий, в том числе кальянов.

Дополнительные меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вводятся с 25 марта по 12 апреля.

Напомним, ранее стало известно о запрете приема организованных групп туристов, паломников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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