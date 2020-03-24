В Тульской области находятся на карантине 1 620 человек

В Тульской области находятся под медицинским наблюдением 1 620 человек. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Официально подтвержден коронавирус только у 5 человек. Это семья, прилетевшая из Италии, а также вернувшийся из ОАЭ мужчина и его родственница.

Состояние всех заболевших – средней тяжести или удовлетворительное. Они госпитализированы и получают необходимое лечение. Людей, с которыми заболевшие контактировали, также изолировали.

Все учреждения здравоохранения работают в режиме повышенной готовности, в них введены дополнительные противоэпидемические и ограничительные мероприятия.

О туляках, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих режим самоизоляции, необходимо сообщать на телефон доверия губернатора по телефону: 8-800-200-71-02.