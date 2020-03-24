2020-03-24T15:08:12+03:00
Экономика

Дмитрий Юрин: «Объединение банков под единым брендом Банка ЗЕНИТ позволит стать быстрее и удобнее для клиентов»

Крупнейший мультирегиональный игрок Банк ЗЕНИТ расширяет бизнес в Тульской области. В середине текущего года произойдет его интеграция со Спиритбанком. О процессе объединения и планах по развитию розничного направления объединенного банка рассказывает зам
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Крупнейший мультирегиональный игрок Банк ЗЕНИТ расширяет бизнес в Тульской области.Крупнейший мультирегиональный игрок Банк ЗЕНИТ расширяет бизнес в Тульской области.Фото: материалы пресс-служб
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Какая цель объединения?

— Объединение банков под единым брендом «Банк ЗЕНИТ» позволит стать быстрее и удобнее для клиентов. На рынке Тульской области появится крупный универсальный банк, предлагающий сбалансированную продуктовую линейку, качественное обслуживание и удобные сервисы в офлайн- и онлайн-среде. Региональным банкам сложно выиграть в конкурентной борьбе: стоимость внедрения инновационных решений для них неподъемная. Консолидация даст возможность значительно повысить эффективность бизнеса и укрепить позиции в регионах присутствия.

Заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин. Фото: материалы пресс-служб

Заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.Фото: материалы пресс-служб

Какие этапы интеграции уже прошел объединенный банк и какие осталось пройти?

— В первом полугодии 2020 года произойдет юридическое присоединение Спиритбанка к Банку ЗЕНИТ, завершатся интеграционные процессы и кадровые мероприятия по переводу сотрудников.

В настоящее время Спиритбанк реорганизуется в структурные подразделения Банка ЗЕНИТ. Организована продажа единой продуктовой линейки. Формируется единая платформа бизнеса. Банк делает все, чтобы переход был плавным и максимально незаметным для клиентов. Условия кредитных договоров и вкладов не изменятся и будут действовать до окончания срока договора. Банковские карты будут работать без ограничений до окончания срока действия.

Единственное, что изменится для клиентов Спиритбанка, — это реквизиты. Их можно будет получить в отделении банка.

Какие новые продукты получат клиенты объединенного банка?

— Уже сейчас доступна сбалансированная продуктовая линейка Банка ЗЕНИТ. Мы хотим, чтобы клиенты не просто размещали у нас депозиты или получали кредиты, а пользовались всем спектром продуктов банка. К примеру, брокерское обслуживание, структурированные продукты. Мы стремимся быть эффективными и за счет этого предлагать клиентам лучшие условия.

Банк также предлагает комплексные финансовые услуги Private Banking. Это и доверительное управление с новыми инвестиционными продуктами, юридические услуги, брокеридж, а также премиальное обслуживание в соответствии с лучшими мировыми практиками частных банков.

Нужно ли перевыпускать банковские карты, выпущенные Спиритбанком?

— Эмитированные Спиритбанком карты продолжат действовать до конца обозначенного на них срока. Безусловно, при желании их можно обменять на карты ЗЕНИТА и сегодня. Мы предлагаем широкий перечень привилегий: кешбэк, проценты на остаток по счету и многое другое. Кроме того, наши клиенты получат доступ к дистанционным каналам обслуживания. С помощью мобильного приложения «Зенит Онлайн» они смогут проводить оплату ЖКХ, штрафов, налогов, в том числе по QR-кодам, открывать вклады с повышенными процентными ставками, делать переводы между счетами и по номеру телефона через Систему быстрых платежей, устанавливать запрет на покупки в Интернете и за границей. Все эти операции проводятся быстро и не требуют посещения офиса.

В каких банкоматах клиенты Спиритбанка могут снимать денежные средства?

— Банкоматы Спиритбанка продолжат работать в штатном режиме. После объединения они будут оформлены по стандартам Банка ЗЕНИТ. Кроме того, клиенты могут снимать денежные средства без комиссии в банкоматах Банка ЗЕНИТ и банков-партнеров.

С какими вопросами чаще всего клиенты обращаются в банк в связи с интеграцией?

Основные вопросы связаны с изменением реквизитов банка, обслуживанием кредитных и депозитных продуктов, переоформлением действующих договоров, перевыпуском карт. Банк оперативно реагирует на все обращения. Клиентам не нужно беспокоиться о кредитах и вкладах, все договоры продолжат действовать на тех же условиях, перезаключать их не потребуется. Единственное, о чем нужно будет позаботиться клиентам самостоятельно, — предупредить своих контрагентов об изменении реквизитов. — В какое время вы посоветуете не звонить в колл-центр, чтобы не «висеть» на линии слишком долго?

— Клиент может звонить в контакт-центр в любое удобное для него время. Наша задача — сделать так, чтобы вне зависимости от нагрузки звонков он смог решить свой вопрос максимально быстро. Наши специалисты работают с обращениями клиентов 24 часа в сутки. Конечно, наблюдается и пиковая активность, как правило, она приходится с 12:00 до 14:00 независимо от дня недели, но и в пиковые часы мы стараемся, чтобы время ожидания ответа было минимальным.

На правах рекламы

ПАО БАНК ЗЕНИТ

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Дмитрий Юрин: «Объединение банков под единым брендом Банка ЗЕНИТ позволит стать быстрее и удобнее для клиентов»
Крупнейший мультирегиональный игрок Банк ЗЕНИТ расширяет бизнес в Тульской области. В середине текущего года произойдет его интеграция со Спиритбанком. О процессе объединения и планах по развитию розничного направления объединенного банка рассказывает зам
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