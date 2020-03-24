Издательский холдинг «Медиа-Тула» запустил новый флешмоб против коронавируса #мойрукиТула

Антикоронавирусный флешмоб охватил всю страну. Многие звезды эстрады и кино уже поддержали новое движение и выкладывают в соцсети короткие ролики, на которых показывают свою гигиеническую обработку рук. Наша редакция уверена, что туляки ничем не хуже москвичей или питерцев - а может, даже лучше! - и тоже могут показать настоящий пример для других.

Чтобы принять участие в движении, достаточно снять креативное видео о том, как вы моете свои или – даже! - чужие руки. Песни, танцы и другие «изюминки» при этом не возбраняются. Присылайте или выкладывайте свои видео в нашу группу во ВКонтакте или к себе на стену в соцсетях.

И не забудьте поставить уникальный хэштег #мойрукиТула!