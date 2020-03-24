Тульские врачи поддержали международную акцию по борьбе с распространением коронавируса

Участники акции призывают сознательно относиться к своему здоровью и по возможности оставаться дома в период пандемии коронавируса.

Начало флешмобу в соцсетях положили врачи из Малайзии. Вскоре к ним присоединились медики из Германии, Испании, Великобритании, Франции. А теперь вот и России, в частности, Тульской области.

С призывом оставаться дома обратился, в частности, медперсонал Ваныкинской больницы, ряда районных больниц региона. Акция с каждым днем все расширяет свой ареал.