«Каникулы-онлайн» в Тульской области 24 марта 2020 года: программы, мастер-классы и видеоуроки
10.00-10.45 Мастер-класс по актерскому мастерству
«Отработка приемов взаимодействия на сцене»
Для детей среднего школьного возраста.
Необходимые материалы:
Удобная одежда и обувь
Стул
11.00-12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану»
Online-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветерану (одна из техник)
«Открытка ветерану» (оригами)
Необходимые материалы:
Белая альбомная бумага - 1 лист А4
Картон зелёного цвета - 1 лист А4
Цветная бумага золотистого цвета 1 лист А4
Цветная бумага чёрного цвета 1 лист А4
Клей-карандаш - 1 шт.
Ножницы - 1 шт.
Карандаш простой-1шт.
Линейка-1шт.
Подложка для работы с клеем - 1шт.
Ластик - 1шт
Влажные салфетки - 1 упаковка.
Распечатка песни «День Победы»
Открытка «Салют Победы»
(масляные мелки и акварель)
Лист бумаги формата А4-1шт.
Масляные мелки или пастель
Акварельные краски
Кисти белка № 5
Простой графитный карандаш-1 шт., Ластик (стёрка)-1 шт.
Баночка для воды-1 шт.
Рабочая одежда (фартук и нарукавники)
Влажные салфетки для рук
11.20-12.00 Викторина «Загадки природы Тульского края»
Online-консультация по участию в викторине «Загадки природы Тульского края»
12.00-12.45 Мастер-класс по ИЗО “Ночной город. Нетрадиционные техники рисования”
Для младших школьников
Необходимые материалы:
Бумага
Краски акварель
карандаш простой
ластик
кисти
мелки восковые
12.00 – 13:30 Online-консультирование ко Дню аутизма
Как люди с аутизмом воспринимают мир
13:00 – 13:40 Online-стрим «Создавай миры»
Лекция на тему: «Что такое виртуальная реальность? Для чего она нужна? Видео обзор программ для ее создания»
13:00 – 13:45 Мастер-класс по хореографии «Руки как выразительное средство в хореографическом искусстве»
Мастер-класс для детей, имеющих хореографические навыки
Необходимые материалы:
Одежда для хореографии
Балетки
13.40-14.10 Онлайн-викторина «И значит нам нужна одна Победа…»
14.00-15.00 Дайджест «Экологические технологии»
Путеводитель по профессиям, связанным с актуальными с экологическими проблемами от производства и строительства до воспитания и просвещения
14.00-15.00 Классные встречи
Online-стрим с Соловьевым Михаилом Олеговичем, артистом Тульской областной филармонии им И.А. Михайловского, солистом фольклорного ансамбля «Услада», педагогом
15.00-16.00 Час психолога
Психологический тренинг
16.00-17.00 Мастер-класс: «Введение в программирование. Разработка простейшей игры» («Танки»). Часть 2.
Работа с объектами. Движение. Интерактив пользователя
17.00-18.00 Мастер-класс: «Знак Победы в 3D»
Запись видео мастер-класса по рисованию Знака Победы в программе Fusion 360
ИСТОЧНИК KP.RU