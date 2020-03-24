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«Каникулы-онлайн» в Тульской области 24 марта 2020 года: программы, мастер-классы и видеоуроки

24 марта 2020 года программы, мастер-классы и видеоуроки будут показаны бесплатно для туляков
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В Тульской области стартовал региональный проект «Каникулы-онлайн»В Тульской области стартовал региональный проект «Каникулы-онлайн»Фото: Алексей ФОКИН
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10.00-10.45 Мастер-класс по актерскому мастерству

«Отработка приемов взаимодействия на сцене»

Для детей среднего школьного возраста.

Необходимые материалы:

Удобная одежда и обувь

Стул

11.00-12.00 Акция «Открытка-письмо ветерану»

Online-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветерану (одна из техник)

«Открытка ветерану» (оригами)

Необходимые материалы:

Белая альбомная бумага - 1 лист А4

Картон зелёного цвета - 1 лист А4

Цветная бумага золотистого цвета 1 лист А4

Цветная бумага чёрного цвета 1 лист А4

Клей-карандаш - 1 шт.

Ножницы - 1 шт.

Карандаш простой-1шт.

Линейка-1шт.

Подложка для работы с клеем - 1шт.

Ластик - 1шт

Влажные салфетки - 1 упаковка.

Распечатка песни «День Победы»

Открытка «Салют Победы»

(масляные мелки и акварель)

Лист бумаги формата А4-1шт.

Масляные мелки или пастель

Акварельные краски

Кисти белка № 5

Простой графитный карандаш-1 шт., Ластик (стёрка)-1 шт.

Баночка для воды-1 шт.

Рабочая одежда (фартук и нарукавники)

Влажные салфетки для рук

11.20-12.00 Викторина «Загадки природы Тульского края»

Online-консультация по участию в викторине «Загадки природы Тульского края»

12.00-12.45 Мастер-класс по ИЗО “Ночной город. Нетрадиционные техники рисования”

Для младших школьников

Необходимые материалы:

Бумага

Краски акварель

карандаш простой

ластик

кисти

мелки восковые

12.00 – 13:30 Online-консультирование ко Дню аутизма

Как люди с аутизмом воспринимают мир

13:00 – 13:40 Online-стрим «Создавай миры»

Лекция на тему: «Что такое виртуальная реальность? Для чего она нужна? Видео обзор программ для ее создания»

13:00 – 13:45 Мастер-класс по хореографии «Руки как выразительное средство в хореографическом искусстве»

Мастер-класс для детей, имеющих хореографические навыки

Необходимые материалы:

Одежда для хореографии

Балетки

13.40-14.10 Онлайн-викторина «И значит нам нужна одна Победа…»

14.00-15.00 Дайджест «Экологические технологии»

Путеводитель по профессиям, связанным с актуальными с экологическими проблемами от производства и строительства до воспитания и просвещения

14.00-15.00 Классные встречи

Online-стрим с Соловьевым Михаилом Олеговичем, артистом Тульской областной филармонии им И.А. Михайловского, солистом фольклорного ансамбля «Услада», педагогом

15.00-16.00 Час психолога

Психологический тренинг

16.00-17.00 Мастер-класс: «Введение в программирование. Разработка простейшей игры» («Танки»). Часть 2.

Работа с объектами. Движение. Интерактив пользователя

17.00-18.00 Мастер-класс: «Знак Победы в 3D»

Запись видео мастер-класса по рисованию Знака Победы в программе Fusion 360

ИСТОЧНИК KP.RU

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