2020-03-24T09:04:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские спортсмены поддержали флэшмоб видеороликов с упражнениями для тренировок в домашних условиях

Старт был дан в пятницу, 19 марта, в соцсетях для самоизолировавшихся от распространения коронавируса
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские спортсмены поддержали флэшмоб видеороликов с упражнениями для тренировок в домашних условияхТульские спортсмены поддержали флэшмоб видеороликов с упражнениями для тренировок в домашних условияхФото: соцсети
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Самый первый ролик записала целая группа спортсменов с различными упражнениями для развития гибкости, на пресс, шпагатом, стойкой на руках и других. Девизом ролика стали слова его участников: «Занимайтесь спортом, будьте здоровы!»

Уже на этой неделе акцию подхватили представители всех тульских спортивных школ. Так, свои упражнения представило отделение чир-спорта СШОР «Восток», а его директор, заслуженный тренер и работник физической культуры РФ Игорь Оськин провел он-лайн тренировку «Цигун».

Комплекс упражнений для борцов также представила спортшкола олимпийского резерва «Юность», многоцелевую тренировки – тренеры СШОР «Металлург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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