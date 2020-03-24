Тульские спортсмены поддержали флэшмоб видеороликов с упражнениями для тренировок в домашних условиях

Самый первый ролик записала целая группа спортсменов с различными упражнениями для развития гибкости, на пресс, шпагатом, стойкой на руках и других. Девизом ролика стали слова его участников: «Занимайтесь спортом, будьте здоровы!»

Уже на этой неделе акцию подхватили представители всех тульских спортивных школ. Так, свои упражнения представило отделение чир-спорта СШОР «Восток», а его директор, заслуженный тренер и работник физической культуры РФ Игорь Оськин провел он-лайн тренировку «Цигун».

Комплекс упражнений для борцов также представила спортшкола олимпийского резерва «Юность», многоцелевую тренировки – тренеры СШОР «Металлург».