2020-03-24T08:20:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Туляки запустили флэшмоб, призванный помочь остановить распространение коронавируса

Активисты призывают жителей Тульской области соблюдать правила самоизоляции
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки запустили флэшмоб, призванный помочь остановить распространение коронавирусаТуляки запустили флэшмоб, призванный помочь остановить распространение коронавирусаФото: соцсети
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Шлэшмоб проходит в соцсетях под хэштэгом «МыОсталисьДома». Таким образом неравнодушные к ситуации с распространением коронавирусной инфекции молодые люди решили поддержать сотрудников медучреждений региона.

Участники флэшмоба размещают фотографии с надписью и призывают всех остальных поберечь себя, соблюдать правила самоизоляции и по-возможности ограничить выходы из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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