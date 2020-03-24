Туляки запустили флэшмоб, призванный помочь остановить распространение коронавируса
Активисты призывают жителей Тульской области соблюдать правила самоизоляции
Туляки запустили флэшмоб, призванный помочь остановить распространение коронавирусаФото: соцсети
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Шлэшмоб проходит в соцсетях под хэштэгом «МыОсталисьДома». Таким образом неравнодушные к ситуации с распространением коронавирусной инфекции молодые люди решили поддержать сотрудников медучреждений региона.
Участники флэшмоба размещают фотографии с надписью и призывают всех остальных поберечь себя, соблюдать правила самоизоляции и по-возможности ограничить выходы из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU