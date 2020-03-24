Известная тулячка, вернувшаяся из-за границы, вызвала возмущение соседей

Уроженка Тулы, известная как актриса под псевдонимом Ева Бергер в фильмах для взрослых, рассказала в соцсетях, как отреагировали соседи, на предпринятые ею карантинные меры после возвращения из Парижа.

Согласно подписанному 16 марта Роспотребнадзором постановлению, все вернувшиеся из-за границы обязаны самоизолироваться на две недели, оповестив о своем прибытии региональный Минздрав и медучреждение по месту прикрепления. Что девушка и сделала как законопослушный гражданин.

Однако первичный вызов бригада медиков вызвал у соседей по дому реакцию, которую сама Ева описывает словами: «Чумная, больная, ты нас всех перезаражаешь!»

При этом наличие коронавируса у девушки не подтверждено.