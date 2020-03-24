2020-03-24T08:06:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Известная тулячка, вернувшаяся из-за границы, вызвала возмущение соседей

Тульская актриса специфического жанра кино пожаловалась на реакцию соседей из-за ее самоизоляции в связи с коронавирусом
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Известная тулячка, вернувшаяся из-за границы, вызвала возмущение соседейИзвестная тулячка, вернувшаяся из-за границы, вызвала возмущение соседейФото: соцсети
Изменить размер текста:

Уроженка Тулы, известная как актриса под псевдонимом Ева Бергер в фильмах для взрослых, рассказала в соцсетях, как отреагировали соседи, на предпринятые ею карантинные меры после возвращения из Парижа.

Согласно подписанному 16 марта Роспотребнадзором постановлению, все вернувшиеся из-за границы обязаны самоизолироваться на две недели, оповестив о своем прибытии региональный Минздрав и медучреждение по месту прикрепления. Что девушка и сделала как законопослушный гражданин.

Однако первичный вызов бригада медиков вызвал у соседей по дому реакцию, которую сама Ева описывает словами: «Чумная, больная, ты нас всех перезаражаешь!»

При этом наличие коронавируса у девушки не подтверждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета, надо ли протирать клавиатуру и кипятить одежду
Дверные ручки, пакеты, которые привез курьер, одежда и обувь... Хавьер Абад, биолог из Автономного университета Барселоны, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где нет
Новости 24
Одна из косогорских улиц в Туле скоро станет односторонней
Александр Резепов, врач тульского «Арсенала» утверждает, что распространение коронавируса гораздо шире, чем отражает статистика
Где в Туле 24 марта отключат электричество
24 марта в Туле дневная температура воздуха поднимется до +3 градусов
Более шести тысяч туляков привлекли к ответственности за нарушение ПДД
В Туле снесли самострой на пересечении ул. Староникитской и ул. Войкова
В апреле в Туле ограничат движение большегрузов
В Тульской области запустят спортивную онлайн-эстафету
Туляки могут сообщить о пьяных водителях за рулем
Для тех, кто дома: Wink открыл бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертах
Житель Тульской области отправится под суд за изготовление взрывчатки
Туляк украл из подъездов домов 24 велосипеда
Житель Тульской области попался на краже из супермаркета спортивных товаров
В Туле дальнобойщик сгорел в кабине большегруза
Тульские туроператоры получат налоговые каникулы на период до 1 мая
На трассе под Тулой пьяный водитель устроил массовое ДТП
В Тульской области легковушка вылетела в кювет: водитель скончался
В Туле девочка угодила под колеса иномарки
Туляки не смогут отправить посылки в ряд стран
Тульские приставы переходят на дистанционное взаимодействие с гражданами
Тульские храмы будут обязаны соблюдать требования, предъявляемые ситуацией с распространением коронавируса
На Куликовом поле в Тульской области впервые пройдут глубинные поиски
Предприятия оборонно-промышленного комплекса подключились к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Тульской области