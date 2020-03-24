Количество зараженных коронавирусом в Тульской области на утро 24 марта 2020 года остается стабильным

По последним данным госпитализированы 5 человек с подтвержденным диагнозом. Трое – члены одной семьи с ребенком, приехавшие из Италии. Один мужчина, вернувшийся из ОАЭ, еще один мужчина контактировал с заболевшими.

Диагноз школьницы, госпитализированной с подозрением на коронавирус 22 марта, еще не подтвержден.

Под наблюдением находятся 715 человек.