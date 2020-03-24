Количество зараженных коронавирусом в Тульской области на утро 24 марта 2020 года остается стабильным
В Тульской области число зараженных осталось прежним
Количество зараженных коронавирусом в Тульской области на утро 24 марта 2020 года остается стабильнымФото: Алексей ФОКИН
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По последним данным госпитализированы 5 человек с подтвержденным диагнозом. Трое – члены одной семьи с ребенком, приехавшие из Италии. Один мужчина, вернувшийся из ОАЭ, еще один мужчина контактировал с заболевшими.
Диагноз школьницы, госпитализированной с подозрением на коронавирус 22 марта, еще не подтвержден.
Под наблюдением находятся 715 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU