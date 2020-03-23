2020-03-23T17:54:20+03:00
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Тулячка Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о рождении ребенка от Евгения Петросяна

В СМИ появилась информация, что у тулячки в браке с юмористом родился первенец
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Тулячка Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о рождении ребенка от Евгения ПетросянаТулячка Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о рождении ребенка от Евгения ПетросянаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Слухи о романе Татьяны Брухуновой с Евгением Петросяном появились летом 2018 года. Они получили активное распространение на фоне бракоразводного процесса юмориста с Еленой Степаненко.

Как оказалось, дыма без огня не бывает. С недавнего времени Татьяна официальная жена Петросяна.

А 23 марта СМИ облетела еще одна громкая новость: Татьяна Брухунова и Евгений Петросян стали родителями. Пол ребенка и его имя якобы держатся в секрете.

Поклонники тут же задали вопрос Брухуновой в Instagram о правдивости информации.

"Об этом говорят уже три года", - прокомментировала слухи о рождении ребенка Татьяна Брухунова.

Сам юморист также оказался немногословен. При этом он не опроверг и не подтвердил информацию.

- Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело, — высказался юморист в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Напомним, девушка приехала покорять столицу из Тулы. Сначала занималась сайтом Елены Степаненко. А затем начала работать с Евгением Петросяном, пройдя путь от сисадмина сайта юмориста до директора его театра. Сейчас Татьяна правая рука и директор Петросяна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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