Девиз Тульской области: защитимся от коронавируса совместными усилиями!

Однако только с привлечением широких масс населения эта работа может стать максимально эффективной.

В Тульской области работает портал «Открытый регион 71», сервис «Реши проблему» (https://or71.ru/solve/). Зайдя на страницу через регистрацию ЕСИА, любой человек может сообщить не только о прибывших из-за границы, но и не соблюдающих режим самоизоляции.

Также можно воспользоваться телефоном доверия губернатора 8-800-200-71-02.

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