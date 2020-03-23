Девиз Тульской области: защитимся от коронавируса совместными усилиями!
Государственными структурами – медиками, правоохранительными органами совместно со специально созданным координационным штабом – выявляются туляки, прибывшие из-за границы
Девиз Тульской области: защитимся от коронавируса совместными усилиями!Фото: Алексей ФОКИН
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Однако только с привлечением широких масс населения эта работа может стать максимально эффективной.
В Тульской области работает портал «Открытый регион 71», сервис «Реши проблему» (https://or71.ru/solve/). Зайдя на страницу через регистрацию ЕСИА, любой человек может сообщить не только о прибывших из-за границы, но и не соблюдающих режим самоизоляции.
Также можно воспользоваться телефоном доверия губернатора 8-800-200-71-02.
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ИСТОЧНИК KP.RU