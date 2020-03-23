В Тульской области период действия режима повышенной готовности изменен порядок личного приема граждан
Так, тулякам рекомендовано обращаться на телефоны «горячих линий», направлять обращения в письменной форме, активнее пользоваться электронными сервисами.
Вот небольшая справочка от «Комсомольской правды» - Тула»:
Единая дежурно-диспетчерская служба в Тульской области - 8(4872) 47-20-37, 8(4872) 47-20-34, по отдельным городам региона – на сайте https://or71.ru/udds_tel
"горячая линия" министерства здравоохранения Тульской области - 8-800-444-40-03
телефон доверия Губернатора Тульской области - 8-800-200-71-02
единая диспетчерская служба ГЖИ Тульской области – только в электронном виде на сайте https://eds.tularegion.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU