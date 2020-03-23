2020-03-23T15:39:16+03:00
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В Тульской области период действия режима повышенной готовности изменен порядок личного приема граждан

Касается это организации и проведения личного приема в различных государственных структурах
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области период действия режима повышенной готовности изменен порядок личного приема гражданВ Тульской области период действия режима повышенной готовности изменен порядок личного приема гражданФото: Игорь КОПЫТОВ
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Так, тулякам рекомендовано обращаться на телефоны «горячих линий», направлять обращения в письменной форме, активнее пользоваться электронными сервисами.

Вот небольшая справочка от «Комсомольской правды» - Тула»:

Единая дежурно-диспетчерская служба в Тульской области - 8(4872) 47-20-37, 8(4872) 47-20-34, по отдельным городам региона – на сайте https://or71.ru/udds_tel

"горячая линия" министерства здравоохранения Тульской области - 8-800-444-40-03

телефон доверия Губернатора Тульской области - 8-800-200-71-02

единая диспетчерская служба ГЖИ Тульской области – только в электронном виде на сайте https://eds.tularegion.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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