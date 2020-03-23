2020-03-23T15:17:46+03:00
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Тульский бизнес временно запретили «кошмарить»

Введен мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные, если их деятельность не несет существенных рисков для жизни и здоровья граждан
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский бизнес временно запретили «кошмарить»Тульский бизнес временно запретили «кошмарить»Фото: Алексей ФОКИН
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Кроме того, с минимальным контролем будет ввоз товаров первой необходимости и продовольствия, а на ряд товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, нулевая ставка таможенной пошлины.

Также получателям займов, выданных Тульским областным фоном поддержки малого предпринимательства, будет предоставлена отсрочка на выплату процентов на срок до 3 месяцев. А с 1 апреля будет запущена программа льготных займов – 100 тыс. рублей под 1% на 1 год.

Плюс снижается комиссия по поручительствам Тульского областного гарантийного фонда, а налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения сокращены вдвое в отношении приоритетных сфер деятельности. Предполагается, что льготы будут продлены 31 декабря 2024 года. Законопроект уже внесен в Тульскую областную Думу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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