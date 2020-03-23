2020-03-23T14:17:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские полицейские контролируют помещенных на карантин

За нарушение режима может грозить не только штраф, но и тюремный срок
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские полицейские контролируют помещенных на карантинТульские полицейские контролируют помещенных на карантинФото: Алексей ФОКИН
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Посты дежурят в местах госпитализации пациентов. Полицейские, которые несут карантинную

службу, защищены одноразовыми масками и перчатками. Нарушителям карантина может грозить ответственность как административная - штраф от 500 рублей до 2000 рублей, так даже и уголовная - лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что на данный момент на карантине в Тульской области находятся 1228 человек. За соблюдением его условий туляков на дому навещают медики, обзванивают сотрудники Роспотребнадзора, ведется наблюдение с помощью технических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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