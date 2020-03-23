В Тульскую область поступит 200 тысяч медицинских масок. Об этом стало известно на брифинге оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

- Мы ожидаем в ближайшее время поступления первого транша масок. Это 200 тысяч масок. Они будут распределены по аптечной сети региона, - сообщил председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

По словам руководителя комитета, Тульская область направила соответствующую заявку в Минпромторг РФ. Сейчас в стране выпускается порядка 1,6 млн масок в суток. Но учитывая спрос на эти изделия, удовлетворить его в полном объеме не получается. Задействован импорт масок из других стран.

Тем не менее, остаются востребованными среди туляков не только медицинские маски, но и санитайзеры. Антисептических гелей найти на прилавках региона практически невозможно.

Сообщается, что повышенный спрос на дезинфицирующие средства также будет удовлетворен.