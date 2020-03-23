В Тульской области находятся на карантине 1 228 человек. Об этом стало известно в ходе брифинга.

- В Тульской области по-прежнему 5 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Значительное число людей находятся на карантине: их 1228 человек. Очень многие из них приезжают из-за границы. Сегодня все страны считаются напряженными по коронавирусной инфекции. Поэтому откуда бы человек не прибыл, он должен пройти изоляцию в течение 14 дней с момента пересечения им границы РФ, - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

Процесс поиска людей, прибывших из-за границы, продолжается. Количество людей, оказавшихся на карантине, будет увеличиваться.