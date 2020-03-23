Более 800 иностранных студентов остались из-за коронавируса в Туле

Более 800 иностранных студентов, обучающихся в ТулГУ, не уехали к себе на родину. Все они на данный момент остаются в общежитиях вуза. За пределы города никто из них не выезжает.

Иностранные студенты перешли на дистанционный режим обучения. Они взаимодействуют с преподавателями в режиме чатов и видеоконференций. Также преподаватели загружают учебные материалы в свои личные кабинеты, а студенты получают к ним доступ в своих личных кабинетах.

Аналогично построен учебный процесс в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Студенты вуза продолжают изучать дисциплины текущего семестра в различных режимах (online и offline) и с использованием различных образовательных платформ и технологий.

Первыми перешли на дистанционное обучение 14 студентов из КНР. Они не смогли вернуться после зимних каникул в Россию, чтобы продолжить обучение в обычном режиме. Правда, из-за этого в феврале преподаватели столкнулись с рядом сложностей.

Студентов можно было подключать только через национальный месcенджер в режиме видеозвонка, чтобы они могли в режиме реального времени присутствовать на занятиях. Переписка осуществлялась через определенную соцсеть и по электронной почте. Большие объемы материалов можно было пересылать через Яндекс.Диск.

С 16 марта все иностранные студенты оказались в одинаковой ситуации – и все перешли на дистанционное обучение.