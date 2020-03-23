2020-03-23T14:51:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое заразившихся коронавирусом туляков идут на поправку

Речь о взрослых, вернувшихся из Италии
Поделиться:
Двое заразившихся коронавирусом туляков идут на поправкуДвое заразившихся коронавирусом туляков идут на поправкуФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

На прошлой неделе стало известно о положительном результате анализов на коронавирус у тульской семьи. Они вернулись из Италии. Заболевание у 12-летнего ребенка протекает бессимптомно. В состоянии его родителей наблюдается положительная динамика.

Еще 2 случая коронавируса были зафиксированы на выходных. Житель Тульской области прилетел из ОАЭ. А затем заразил свою родственницу.

По словам министра здравоохранения региона Алексея Эрка, состояние всех заболевших – средней или легкой степени тяжести. Они находятся в изоляционных боксах, а люди, контактировавшие с ними, - в изоляции по месту жительства. В учреждениях здравоохранения создан достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

На данный момент в регионе зарегистрировано 5 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 715 человек находятся под наблюдением.

С подозрением на коронавирус также госпитализирована школьница.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24