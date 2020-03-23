Двое заразившихся коронавирусом туляков идут на поправку

На прошлой неделе стало известно о положительном результате анализов на коронавирус у тульской семьи. Они вернулись из Италии. Заболевание у 12-летнего ребенка протекает бессимптомно. В состоянии его родителей наблюдается положительная динамика.

Еще 2 случая коронавируса были зафиксированы на выходных. Житель Тульской области прилетел из ОАЭ. А затем заразил свою родственницу.

По словам министра здравоохранения региона Алексея Эрка, состояние всех заболевших – средней или легкой степени тяжести. Они находятся в изоляционных боксах, а люди, контактировавшие с ними, - в изоляции по месту жительства. В учреждениях здравоохранения создан достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

На данный момент в регионе зарегистрировано 5 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 715 человек находятся под наблюдением.

С подозрением на коронавирус также госпитализирована школьница.