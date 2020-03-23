Тульские предприниматели могут сообщить о трудностях, появившихся из-за коронавируса
В регионе появился ситуационный центр
В налоговой службе Тульской области создан региональный ситуационный центрФото: Алексей ФОКИН
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Специалисты налоговой службы будут помогать организациям и индивидуальным предпринимателям, столкнувшимся с трудностями из-за коронавируса.
Сообщать информацию можно в региональный ситуационный центр. Он займется мониторингом текущей экономической и социальной ситуации в Тульской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Обращения принимаются по электронной почте (r7100@nalog.ru) с пометкой «для ситуационного центра».
Контактное лицо – заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Юлия Юрьевна Таранина (тел. (4872) 35-05-48).
ИСТОЧНИК KP.RU