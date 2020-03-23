2020-03-23T10:26:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские предприниматели могут сообщить о трудностях, появившихся из-за коронавируса

В регионе появился ситуационный центр
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В налоговой службе Тульской области создан региональный ситуационный центрВ налоговой службе Тульской области создан региональный ситуационный центрФото: Алексей ФОКИН
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Специалисты налоговой службы будут помогать организациям и индивидуальным предпринимателям, столкнувшимся с трудностями из-за коронавируса.

Сообщать информацию можно в региональный ситуационный центр. Он займется мониторингом текущей экономической и социальной ситуации в Тульской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Обращения принимаются по электронной почте (r7100@nalog.ru) с пометкой «для ситуационного центра».

Контактное лицо – заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Юлия Юрьевна Таранина (тел. (4872) 35-05-48).

ИСТОЧНИК KP.RU

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