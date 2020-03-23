2020-03-23T10:20:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туле школьницу госпитализировали с подозрением на коронавирус

Девочка не была за границей
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Тульскую школьницу госпитализировали с подозрением на коронавирус.Тульскую школьницу госпитализировали с подозрением на коронавирус.Фото: Алексей ФОКИН
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Тульскую школьницу госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Девочка контактировала с иностранцами на выездных соревнованиях в одном из регионов страны. Вскоре у нее обнаружили признаки респираторного заболевания.

Сейчас девочка находится в детском инфекционном отделении Ваныкинской больницы. Специалисты определяют круг лиц, с которыми она контактировала, чтобы их изолировать. Возьмут анализы и у одноклассников девочки, а также педагогов школы.В региональном минздраве попросили родителей учеников отнестись к ситуации с пониманием.

На выходных в регионе коронавирус подтвердился у двух туляков - у мужчины, который недавно вернулся из ОАЭ, и у контактировавшей с ним родственницы. Оба в состоянии средней степени тяжести. Заболевшие туляки находятся в изоляционном боксе.

А еще ранее - на прошлой неделе - заболела семья из трех человек. Среди них оказался 12-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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