2020-03-23T09:25:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туле госпитализирована школьница с подозрением на коронавирус

У ученицы одной из тульских школ обнаружены признаки коронавирусной инфекции
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле госпитализирована школьница с подозрением на коронавирусВ Туле госпитализирована школьница с подозрением на коронавирусФото: Алексей ФОКИН
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По информации областного минздрава, несовершеннолетняя пациентка с признаками респираторного заболевания поступила в детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы. Девочка за рубеж не выезжала, но контактировала с иностранными гражданами в ходе международных соревнований. В связи с этим у неё был взят анализ на коронавирусную инфекцию.

Сейчас продолжается определение круга лиц, контактировавших с заболевшей девочкой для дальнейшей их изоляции.

Таким образом, по данным на утро, 23 марта, в Тульской области зафиксировано пять случаев заболевания короновирусной инфекцией. Под наблюдением находятся 715 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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