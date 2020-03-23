В Туле госпитализирована школьница с подозрением на коронавирус
По информации областного минздрава, несовершеннолетняя пациентка с признаками респираторного заболевания поступила в детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы. Девочка за рубеж не выезжала, но контактировала с иностранными гражданами в ходе международных соревнований. В связи с этим у неё был взят анализ на коронавирусную инфекцию.
Сейчас продолжается определение круга лиц, контактировавших с заболевшей девочкой для дальнейшей их изоляции.
Таким образом, по данным на утро, 23 марта, в Тульской области зафиксировано пять случаев заболевания короновирусной инфекцией. Под наблюдением находятся 715 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU