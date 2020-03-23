В Туле госпитализирована школьница с подозрением на коронавирус

По информации областного минздрава, несовершеннолетняя пациентка с признаками респираторного заболевания поступила в детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы. Девочка за рубеж не выезжала, но контактировала с иностранными гражданами в ходе международных соревнований. В связи с этим у неё был взят анализ на коронавирусную инфекцию.

Сейчас продолжается определение круга лиц, контактировавших с заболевшей девочкой для дальнейшей их изоляции.

Таким образом, по данным на утро, 23 марта, в Тульской области зафиксировано пять случаев заболевания короновирусной инфекцией. Под наблюдением находятся 715 человек.