В тульских ТЦ за сутки полицейские обнаружили 10 подростков без родителей

За минувшие сутки в торговых и развлекательных центрах региона полицейские выявили 7 нарушений административного законодательства, 10 подростков передано родителям.

Напомним, теперь дети до 18 лет не могут посещать ТЦ без сопровождения законных представителей. Выявляют такие факты сотрудники полиции.

Об усилении мер по предупреждению распространения коронавируса стало известно 19 марта. До 12 апреля также запрещены массовые мероприятия. Организованные детские группы не могут покидать пределы Тульской области.