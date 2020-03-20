В Тульской области госпитализировали 14 человек с подозрением на коронавирус

В Тульской области госпитализировали 14 человек с признаками респираторного заболеванмя. Они прибыли из-за границы.

Сейчас 321 человек находится на самоизоляции дома. За ними наблюдают медики. У 3 человек подтверждена лабортным исследованием коронавирусная инфекция. Состояние средней степени тяжести. С положительной динамикой. Они получают лечение.

У ребенка с подтвержденным диагнозом отсутствуют клинические проявления респираторного заболевания.Он также находится в больнице в боксе.