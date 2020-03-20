Коронавирус и ОРВИ: что общего? Выводы тульского минздрава

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк утверждает: коронавирус – это острая респираторная вирусная инфекция, которая имеет серьезное осложнение в виде пневмонии.

На данный момент в регионе зафиксировано три случая заболевания. Всего же госпитализировано 14 человек - они находятся на карантине. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз необходимо трижды провести исследования.

В федеральных СМИ появилась информация, что в России уже разработано лекарство от коронавируса, однако, в дело оно может быть пущено только по осени – пока проводятся опробации на грызунах.