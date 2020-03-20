Более 370 звонков от туляков приняла горячая линия для вернувшихся из стран с коронавирусом

Более 370 звонков от туляков за 2 дня приняла горячая линия для граждан, вернувшихся из стран, где зафиксирована коронавирусная инфекция. Только 37% из них прилетели из-за границы.

Вопросы жителей касаются действий после приезда из-за границы, сроков нахождения на карантине и возможностях оформления больничного листа.

С 17 марта сообщить о возвращении из-за рубежа, узнать о сроках самоизоляции и мерах профилактики коронавирусной инфекции можно по линии доверия губернатора 8-800-200-71-02, выбрав добавочный номер 1.

Всем звонящим на горячую линию рекомендуют соблюдать меры профилактики, а в случае возвращения из зарубежной поездки и появления симптомов ОРВИ – оставаться дома и вызывать врача.