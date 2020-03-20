2020-03-20T11:04:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 370 звонков от туляков приняла горячая линия для вернувшихся из стран с коронавирусом

Вопросы жителей касаются действий после приезда из-за границы, сроков нахождения на карантине и возможностях оформления больничного листа
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Более 370 звонков от туляков приняла горячая линия для вернувшихся из стран с коронавирусом.Более 370 звонков от туляков приняла горячая линия для вернувшихся из стран с коронавирусом.Фото: Алексей ФОКИН
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Более 370 звонков от туляков за 2 дня приняла горячая линия для граждан, вернувшихся из стран, где зафиксирована коронавирусная инфекция. Только 37% из них прилетели из-за границы.

Вопросы жителей касаются действий после приезда из-за границы, сроков нахождения на карантине и возможностях оформления больничного листа.

С 17 марта сообщить о возвращении из-за рубежа, узнать о сроках самоизоляции и мерах профилактики коронавирусной инфекции можно по линии доверия губернатора 8-800-200-71-02, выбрав добавочный номер 1.

Всем звонящим на горячую линию рекомендуют соблюдать меры профилактики, а в случае возвращения из зарубежной поездки и появления симптомов ОРВИ – оставаться дома и вызывать врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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