2020-03-20T10:58:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульский таксист, возивший туляков из Италии, отправлен на карантин

Продолжается выявляться круг контактов с семьей зараженных туляков
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский таксист, возивший туляков из Италии, отправлен на карантинТульский таксист, возивший туляков из Италии, отправлен на карантинФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 20 марта в Туле коронавирус выявлен у трех человек – это члены одной семьи.

Сейчас выявляется их круг общения. По словам Министра здравоохранения Тульской области, «…совместно с МВД, Роспотребнадзором ведется сбор анализов у людей, которые контактировали с семьей, прибывшей из Италии. Водитель, который вез их на такси, а также его семья обследованы. Они находятся на самоизоляции. Весь круг отрабатывается совместно с министерством внутренних дел».

Таким образом, по последним данным, в Тульской области госпитализированы 14 человек – те, кто прибыл из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран, и у которых есть признаки респираторных заболеваний. В лабораторию Новосибирска на исследование отправлено более 20 анализов из региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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