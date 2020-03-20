Тульский таксист, возивший туляков из Италии, отправлен на карантин

По состоянию на 20 марта в Туле коронавирус выявлен у трех человек – это члены одной семьи.

Сейчас выявляется их круг общения. По словам Министра здравоохранения Тульской области, «…совместно с МВД, Роспотребнадзором ведется сбор анализов у людей, которые контактировали с семьей, прибывшей из Италии. Водитель, который вез их на такси, а также его семья обследованы. Они находятся на самоизоляции. Весь круг отрабатывается совместно с министерством внутренних дел».

Таким образом, по последним данным, в Тульской области госпитализированы 14 человек – те, кто прибыл из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран, и у которых есть признаки респираторных заболеваний. В лабораторию Новосибирска на исследование отправлено более 20 анализов из региона.