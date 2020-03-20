Стало известно, как лечат зараженных коронавирусом туляков

19 марта стало известно, что у семьи из Тульской области обнаружен коронавирус. Заболели двое взрослых и 12-летний ребенок. Все они вернулись из Италии.

У ребенка отсутствуют клинические проявления заболевания. Состояние взрослых оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Сейчас семья проходит лечение. Исходя из рекомендаций ВОЗ, пациентам дают антибиотики и противовирусные препараты.

В настоящее время в Тульской области 321 человек находится на карантине, 14 - в больнице. У последних имеются признаки ОРВИ.