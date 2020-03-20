Спектакли, квесты и экскурсии: что тулякам посмотреть онлайн во время карантина

Даже во время изоляции можно проводить время с пользой. Тульские учреждения культуры предлагают интерактивные онлайн-программы, выставки, конкурсы и лекции.

Тульская областная филармония предлагает проект «Виртуальный абонемент». Ежедневно в 12:00 можно будет познакомиться с новой театрализованной или концертной программой с участием артистов и коллективов филармонии.

Театрально-концертный центр устроил бесплатные онлайн-показы спектаклей и капустников в официальных социальных сетях учреждения.

Объединение центров развития культуры подготовило увлекательные квесты, интерактивные программы, видеопутешествия и экскурсии.

Тульский государственный театр кукол приглашает посмотреть лучшие постановки.

Региональный библиотечно-информационный комплекс приглашает принять участие в проекте «Герой газетной полосы». Для всех открыт доступ к уникальным изданиям. Ежедневно будут проводиться трансляции мероприятий.

Тульская библиотечная система, Библиотечно-информационный комплекс, Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого предлагают мероприятия в социальных сетях, конкурсы, виртуальные молодежные клубы, акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. .

На сайте Централизованной библиотечной системы (г. Донской) работает онлайн-доступ к электронным изданиям.

Тульский областной колледж культуры и искусства предлагает познакомиться с «Творческой жизнью» учреждения. В программе концерты, спектакли, видеоработы студентов, выставки, фестивали и конкурсы. Также на сайте колледжа начала работать «Культурная платформа на диване: полезные ссылки для Вашего культурного роста!».

Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки представил на сайте концерт Лауреата премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства Новомосковского симфонического оркестра.

Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского предлагает онлайн-трансляции оперных и драматических спектаклей, литературные и развлекательные программы на сайте. Подборка программ колледжа здесь.

Много интересного можно найти у музея-заповедника «Куликово поле», музея оружия, музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей»,Тульского историко-архитектурного музея, экзотариума.