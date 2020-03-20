В тульской больнице скорой медицинской помощи врачи-инфекционисты дежурят круглосуточно

Врачи-инфекционисты круглосуточно дежурят в соответствующем детском отделении больницы скорой медицинской помощи.

Инфекционное отделение находится в отдельно стоящем здании. Оно рассчитано на 30 пациентов. Еще 30 коек предусмотрено для родителей. На первом этаже находятся боксированные палаты с отдельным входом с улицы, минуя приемное отделение. В палатах есть все необходимое для комфорта маленьких пациентов: здесь есть санузел и душ, питание также доставляется в палату.

- Отделение предназначено для приема пациентов с инфекционными заболеваниями, все палаты изолированы и оборудованы системой централизованного снабжения кислородом, - сказала главный врач Ирина Рублевская. – На период действия режима повышенной готовности, который введен губернатором Алексеем Дюминым, несколько палат оснащены как реанимационные: здесь есть аппарат ИВЛ, дефибриллятор, аппарат для электрокардиографии, инфузомат и линеомат для микроструйного дозированного введения лекарственных средств, электроотсос, прикроватный монитор. В случае необходимости реанимационная помощь будет оказана непосредственно в отделении, без транспортировки в другой корпус больницы.

В круглосуточном режиме работают и основные службы больницы: рентгеновское отделение, лаборатория и отделение ультразвуковой диагностики. Все исследования могут быть проведены непосредственно в палате пациента. В больнице в каждом отделении дежурит врач-специалист.