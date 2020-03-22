В Тульской области под наблюдением на наличие коронавируса находятся 715 человек

На 22 марта в Тульской области установлено, что 715 человек находятся под наблюдением врачей на заболевание коронавирусной инфекцией. Также, уже пятеро жителей региона имеют лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом. Трое заболевших недавно вернулись из Италии, один человек - из АОЭ и еще одна тулячка переняла инфекцию у последнего.

На данный момент все заболевшие находятся в изоляционных боксах в состоянии средней или легкой степени тяжести. Те люди, которые контактировал с зараженными, находятся в самоизоляции по месту жительства. В больницах региона имеется достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

В Тульской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Сейчас в резерве находится свыше 3 000 тест-систем для исследований, а их запас регулярно пополняется. Все санатории, дома-интернаты, центры социального обслуживания, гостиницы, учреждения культуры, ВУЗы и школы в регионе закрыты на карантин и переведены на дистанционных режим. Весь тульский муниципальный транспорт(автобусы, троллейбусы, трамваи) ежедневно обрабатываются дезинфицирующими средствами.