2020-03-21T20:52:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туле зафиксировано два новых случая заражения короновирусом

Двое заболевших туляков находятся в инфекционных боксах, все их знакомые - в самоизоляции
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Зафиксировано два новых случая заражения короновирусом в ТулеЗафиксировано два новых случая заражения короновирусом в ТулеФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие сутки в Туле зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональная оперативна группа по координации деятельности, направленной на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Заболевание было обнаружено у жителя Тульской области, который не так давно вернулся из ОАЭ, и у его родственницы, контактировавшей с приезжим. Сейчас оба заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести и проходят лечение в изоляционном боксе.

Круг лиц, с которыми они общались на территории региона были определены и находятся в изоляции по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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