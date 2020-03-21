В Туле зафиксировано два новых случая заражения короновирусом

За минувшие сутки в Туле зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональная оперативна группа по координации деятельности, направленной на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Заболевание было обнаружено у жителя Тульской области, который не так давно вернулся из ОАЭ, и у его родственницы, контактировавшей с приезжим. Сейчас оба заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести и проходят лечение в изоляционном боксе.

Круг лиц, с которыми они общались на территории региона были определены и находятся в изоляции по месту жительства.