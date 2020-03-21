321 житель Тульской области находится на самоизоляции

Сегодня, 21 марта, эпидемиологическая обстановка в Туле осталась без изменений и не принесла никаких шокирующих новостей. Статистика заболеваемости в регионе насчитывает, что 321 жителя Тульской области находятся на самоизоляции, 14 человек были оставлены в больнице с подозрением на коронавирус. У трех человек - у двух взрослых и одного 12-летнего ребенка - в Туле зафиксировано заболевание коронавирусом.

По официальной информации, заболевшие являются семьей, которая прибыла недавно из Италии. У взрослых представителей заболевание протекает в средней степени тяжести, но с положительной динамикой, а у ребенка симптоматика ОРВИ отсутствует. Все люди, которые контактировали с заболевшими были выявлены и изолированы, а сейчас находятся под медицинским наблюдением.

На данный момент новой информации и заболевших коронавирусом в регионе Минздрав не сообщал.