Разводы или повышение рождаемости: Что ждет туляков после карантина?

Одной из главных новостей за 19 марта стало известие о том, что всех без исключения граждан, прибывающих в Россию из-за границы, будут изолировать. До этого на карантине находились только те, кто прилетел из неблагополучных по коронавирусу стран и люди с симптомами ОРВИ.

Изоляция уже принесла немало проблем КНР. Вынужденный карантин обернулся увеличением количества разводов. Одной из причин стало чрезмерно проведенное время вместе. Но стоит ли этого опасаться тулякам?

В Тульской области прошлом году более 6 тысяч пар расторгли брак. В феврале официально поставили точку в отношениях 506 пар региона. Какие результаты принесет март, станет известно позже: усугубит ли карантин браки или наоборот туляки будут использовать его как отличную возможность, чтобы повышать рождаемость.

Почему семейным парам может быть сложно справиться с вынужденным изоляцией? Этот вопрос «КП-Тула» адресовала семейному психологу Екатерине Григоровской:

- Я думаю, что вынужденное пребывание дома и степень ограничения определённых желаемых действий может обострить уже имеющиеся конфликты в парах, и семьях, так как внешняя граница семья-мир, либо, партнерская пара - мир, становится более жёсткой, и, вследствие этого, больше разрывается граница я/другой в паре или семье. Это может сказаться положительно(как ни странно) в тех семьях, где степень близости мала, но желанна, и, напротив, отрицательно, где степень дифференциации между я/другой слишком мала(см. теорию Мюррея Боуэна). Простым языком: имеющиеся конфликты обостряются, могут появиться новые.

Как пережить карантин вместе?

- Пережить можно: организовывая досуг/ вводя новые правила для кризисного периода жизни, научиться договариваться прямыми посланиями (т.е не надеяться, что другой догадается о чем-то, уметь просить, уметь спокойно воспринимать отказ). Создавать внутреннюю дистанцию с другим, если это потребуется(книги, общение в интернете в помощь, разделение ответственности за домашние дела). И создавать конструктивные взаимоотношения, досуг: просмотр кинофильмов, настольные игры. Может, сложный период затворничества - это шанс получше узнать друг друга, научиться слышать и слушать, воспринимать другого, найти новые способы взаимодействия. В крайнем случае можно обратиться к семейному психологу в online формате. Это работает на преодоление сложностей.