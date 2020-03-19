2020-03-19T13:46:17+03:00
Спорт

Футболисты тульского «Арсенала» отправлены на двухнедельный карантин.

По информации клуба, они будут находиться дома и выполнять индивидуальные тренировочные задания
Игорь КОПЫТОВ
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Чем поразят своих болельщиков после домашних «репетиций» канонирыЧем поразят своих болельщиков после домашних «репетиций» канонирыФото: материалы пресс-служб
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Не хочется, конечно, ерничать, но трудно себе представить профессионального спортсмена, а особенно футболиста, тренирующегося в домашних условиях. Что можно делать в обычных бутовых условиях? Обычный комплекс общефизической подготовки? Гантельки, растяжки, бег на месте… Ну, может, отработку с мячом. Хотя и это представляется затруднительным – потолки, однако!

Тем паче, что иностранные футболисты останутся в России, как сообщает пресс-служба клуба. А уж их условия проживания тем более не предполагают спортивных тренировок. Лучше бы, как рад других клубов РПЛ сразу бы сообщили о том, что у футболистов команды в некотором роде вынужденные каникулы. Или по примеру других (а имеются и такие) продолжили бы командные тренировки на своей спортивной базе.

Впрочем, предполагается, что «Арсенал» возобновит регулярные тренировки 1 апреля, а уже 10-го должен возобновиться чемпионат. Посмотрим, чем поразят своих болельщиков после домашних «репетиций» канониры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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