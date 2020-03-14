Дистанционное обучение в Тульской области. А насколько доступно?

Первый эксперимент стартовал чутка ранее, когда была угроза попроще – переступание эпидемического порога по простенькому теперь уже ОРВИ. Сейчас ситуация сложнее. Однако вот хочется слега поподробнее рассмотреть, что такое дистанционное обучение. Что оно под собой подразумевает. Ведь это не просто распределение задач педагогов для исполнения школьниками – да, такое было бы достаточно доступно, ибо практически у каждого из подростков есть электронные гадежты с доступом к коммуникационным сетям вроде Whatsapp.

Однако получить задания и их выполнить – ведь в этом далеко не полная задача дистанционного преподавания. Как бы подразумевается, что школьники еще могут получать он-лайн уроки в класс-румах, иметь вообще полный доступ к информационным ресурсам учебного учреждения. Равно как и родители – полный доступ для их контроля. Ага, давайте-ка вспомним, что мы живем не только в XXI веке, но и вообще-то в стране под названием Россия. Несмотря на близость к столице нашей Родины, телекоммуникационные возможности страдают даже в Тульской области.

В целом, по информации Минобраза, далеко не все имеют возможность такого широкого доступа к Интернету. По общероссийской статистике, электронными дневниками пользуются не больше 70 родителей школьников. Элементарно потому, как их «коммуникаторы» не имеют данной функции. Если же задумаемся более глубоко, то в тех же соцсетях зарегистрированы не более 45% взрослого населения России (а Иры по Тульской области вряд ли сильно отличаются, максимум на 10%). И даже не потому, что нет такого желания, а просто нет такой возможности. До сих пор не только по работе, но и в быту пользуются компьютерами и аналогичными гаджетами всего лишь порядка 64% россиян.

Добавим к этой статистике еще и имеющуюся в наличии недоступность Интернета – а есть и таковая даже на территории тульской области! – и получим реальный результат, что дистанционное обучение в его нынешнем общепринятом понимании – всего лишь громкая фраза. Не более.

А еще вопрос родительского контроля. Все мы были школьниками, и далеко не подавляющее большинство – «ботаниками», усердно грызущими гранит науки… Думается, дальше продолжать бессмысленно. Поэтому редакция отправила в Минобраз Тульской области официальный запрос по ряду тем. Ждем официального ответа, насколько Тульская область хотя бы в теории «продвинута» в дистанционном обучении.

Кстати, по имеющейся у редакции информации, в первый же день дистанционного обучения в Туле, а именно 17 марта, электронная система, при помощи которой учащиеся тульских школ отсылают задания на проверку учителям, а учителя комментируют выполненную работу, "зависла". Родители и дети полдня не могли попасть и в электронный дневник, дабы уточнить домашнее задание.

Надо отдать должное, спустя сутки система работает в штатном режиме.