2020-03-19T14:00:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Дистанционное обучение в Тульской области. А насколько доступно?

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Тульской области в очередной уже раз объявлен переход на дистанционное обучение
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Дистанционное обучение в Тульской области. А насколько доступно?Дистанционное обучение в Тульской области. А насколько доступно?Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Первый эксперимент стартовал чутка ранее, когда была угроза попроще – переступание эпидемического порога по простенькому теперь уже ОРВИ. Сейчас ситуация сложнее. Однако вот хочется слега поподробнее рассмотреть, что такое дистанционное обучение. Что оно под собой подразумевает. Ведь это не просто распределение задач педагогов для исполнения школьниками – да, такое было бы достаточно доступно, ибо практически у каждого из подростков есть электронные гадежты с доступом к коммуникационным сетям вроде Whatsapp.

Однако получить задания и их выполнить – ведь в этом далеко не полная задача дистанционного преподавания. Как бы подразумевается, что школьники еще могут получать он-лайн уроки в класс-румах, иметь вообще полный доступ к информационным ресурсам учебного учреждения. Равно как и родители – полный доступ для их контроля. Ага, давайте-ка вспомним, что мы живем не только в XXI веке, но и вообще-то в стране под названием Россия. Несмотря на близость к столице нашей Родины, телекоммуникационные возможности страдают даже в Тульской области.

В целом, по информации Минобраза, далеко не все имеют возможность такого широкого доступа к Интернету. По общероссийской статистике, электронными дневниками пользуются не больше 70 родителей школьников. Элементарно потому, как их «коммуникаторы» не имеют данной функции. Если же задумаемся более глубоко, то в тех же соцсетях зарегистрированы не более 45% взрослого населения России (а Иры по Тульской области вряд ли сильно отличаются, максимум на 10%). И даже не потому, что нет такого желания, а просто нет такой возможности. До сих пор не только по работе, но и в быту пользуются компьютерами и аналогичными гаджетами всего лишь порядка 64% россиян.

Добавим к этой статистике еще и имеющуюся в наличии недоступность Интернета – а есть и таковая даже на территории тульской области! – и получим реальный результат, что дистанционное обучение в его нынешнем общепринятом понимании – всего лишь громкая фраза. Не более.

А еще вопрос родительского контроля. Все мы были школьниками, и далеко не подавляющее большинство – «ботаниками», усердно грызущими гранит науки… Думается, дальше продолжать бессмысленно. Поэтому редакция отправила в Минобраз Тульской области официальный запрос по ряду тем. Ждем официального ответа, насколько Тульская область хотя бы в теории «продвинута» в дистанционном обучении.

Кстати, по имеющейся у редакции информации, в первый же день дистанционного обучения в Туле, а именно 17 марта, электронная система, при помощи которой учащиеся тульских школ отсылают задания на проверку учителям, а учителя комментируют выполненную работу, "зависла". Родители и дети полдня не могли попасть и в электронный дневник, дабы уточнить домашнее задание.

Надо отдать должное, спустя сутки система работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Хоккеисты из тульской области досрочно завершил сезон национальной молодежной хоккейной лиги
Туляк Анатолий Карпов открыл «турнир претендентов» в Екатеринбурге
Кубок «ЕвроХима» по хоккею в Тульской области перенесен на осень
Всероссийская федерация волейбола все-таки разрешила «Тулице» провести финал высшей лиги «А». Но выезд не состоялся
В Туле на ул. Рязанской не поделили дорогу грузовик и легковушка
В Тульской области на проезжей части опрокинулся водитель мопеда
Туляк попался на краже сладостей и колбасы
Туляк забил до смерти знакомую
Регион продолжает готовиться к 500-летию Тульского кремля
В Туле сняли одну из программ цикла «Письма Победы с Максимом Виторганом»
Тульский областной экзотариум начал работу в онлайн-режиме
19 марта два тульских поселка и деревня остались без воды
В Туле задержали водителя без прав за рулем
Погода в Туле 19 марта: переменная облачность и +10 градусов
Жительница Тульской области осуществила незаконные операции по продаже земли
Житель Тульской области купил виртуальный деревянный дом
Туляк лишился микроавтобуса «Мерседес» за долг по кредитам, коммунальным и налоговым платежам
В связи с усложнившейся обстановкой в Тульской области с распространением коронавируса в трудовых коллективах проходят просветительские встречи
Заведующая детским садом в Тульской области с целью наживы создала несуществующий коллектив работников
Кто 19 марта в Туле останется без электричества
Тульские школьники будут сдавать ЕГЭ позже, чем запланировано
В Тульской области директора очистных оштрафовали за отсутствие контроля за сточными водами
Учреждения культуры Тульской области приостанавливают оказание услуг для посетителей и переходят в виртуальное пространство
В рамках режима повышенной готовности в Тульской области вводятся новые меры санитарно-эпидемиологической безопасности
Тульский областной экзотариум переходит на работу в онлайн-режиме
Тульский зооэкзотариум закрылся на каникулы до середины апреля