Стилист Александр Рогов приехал в Тулу, чтобы преобразить героиню своего шоу

Тула снова стала площадкой для съемок программы «Рогов в городе». Александр Рогов вернулся в родной город, чтобы за сутки преобразить ещё одну тулячку.

Цель шоу - показать, что в любом городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

Александр Рогов на съемках шоу

Девушке подобрали яркие образы. Над внешним видом героини работали также тульские бьюти-специалисты. Это парикмахер Дмитрий Иваненков и визажист Екатерина Ментусова.

- Мы в Туле со съёмками моего шоу «Рогов в городе»... и в этот раз тут особенно атмосферно, - поделился на своей странице в соцсетях Александр Рогов.

Когда можно будет увидеть в эфире новый выпуск программы, станет известно позднее.

Александр Рогов на съемках шоу

Цель - показать, что в любом городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.