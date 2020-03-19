Стилист Александр Рогов приехал в Тулу, чтобы преобразить героиню своего шоу
Тула снова стала площадкой для съемок программы «Рогов в городе». Александр Рогов вернулся в родной город, чтобы за сутки преобразить ещё одну тулячку.
Цель шоу - показать, что в любом городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.
Александр Рогов на съемках шоу
Девушке подобрали яркие образы. Над внешним видом героини работали также тульские бьюти-специалисты. Это парикмахер Дмитрий Иваненков и визажист Екатерина Ментусова.
- Мы в Туле со съёмками моего шоу «Рогов в городе»... и в этот раз тут особенно атмосферно, - поделился на своей странице в соцсетях Александр Рогов.
Когда можно будет увидеть в эфире новый выпуск программы, станет известно позднее.
Александр Рогов на съемках шоу
Цель - показать, что в любом городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.
ИСТОЧНИК KP.RU