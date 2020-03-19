2020-03-19T11:40:35+03:00
Звезды

Стилист Александр Рогов приехал в Тулу, чтобы преобразить героиню своего шоу

Стилист всего за сутки найдёт яркий образ для землячки
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Стилист Александр Рогов приехал в Тулу, чтобы преобразить героиню своего шоу. Фото: стоп-кадр видеоСтилист Александр Рогов приехал в Тулу, чтобы преобразить героиню своего шоу. Фото: стоп-кадр видео
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Тула снова стала площадкой для съемок программы «Рогов в городе». Александр Рогов вернулся в родной город, чтобы за сутки преобразить ещё одну тулячку.

Цель шоу - показать, что в любом городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

Александр Рогов на съемках шоу

Александр Рогов на съемках шоу

Девушке подобрали яркие образы. Над внешним видом героини работали также тульские бьюти-специалисты. Это парикмахер Дмитрий Иваненков и визажист Екатерина Ментусова.

- Мы в Туле со съёмками моего шоу «Рогов в городе»... и в этот раз тут особенно атмосферно, - поделился на своей странице в соцсетях Александр Рогов.

Когда можно будет увидеть в эфире новый выпуск программы, станет известно позднее.

Александр Рогов на съемках шоу

Александр Рогов на съемках шоу

Цель - показать, что в любом городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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