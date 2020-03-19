Тульский "Арсенал" оштрафовали за баннер, посвященный Валентине Терешковой
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Арсенал" на 50 тысяч рублей. Такое решение было принято 18 марта по итогам заседания.
КДК счел действия зрителей - демонстрацию несогласованных баннеров - неправомерными.
Инцидент произошел 14 марта на Центральном стадионе Тулы в рамках матча 22 тура чемпионата России по футболу. На поле команда тульского «Арсенала» встретилась с казанским «Рубином».
В ходе игры болельщики «Арсенала» растянули на трибунах баннер, посвященный Валентине Терешковой – первой в мире женщине-космонавту и депутату Госдумы.
Фраза на «космическом» фоне баннера гласила: «Валя, ты просто космос!».
ИСТОЧНИК KP.RU