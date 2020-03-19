2020-03-19T10:00:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в тульских СИЗО отменили свидания, а приставы не проводят личные приемы

Сразу в двух силовых структурах Тульской области сообщили о временных ограничениях
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Сразу в двух силовых структурах Тульской области сообщили о временных ограничениях.Сразу в двух силовых структурах Тульской области сообщили о временных ограничениях.Фото: Алексей ФОКИН
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С 16 марта и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах не предоставляют длительные и краткосрочные свидания. Такие меры приняты для предупреждения распространения заболеваемости.

Также в учреждения УИС не допускают посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела. А тем более тех, кто вернулся в течение последних 14 дней из неблагополучных по коронавирусу стран.

Кроме того, в УФССП России по Тульской области с 19 марта сообщили о временном ограничении личного приема граждан.

Тулякам рекомендовали для получения информации пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» или письменно обращаться в интернет-приемную ведомства.

Напомним, в Тульской области введен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Учреждения культуры региона перешли на онлайн режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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