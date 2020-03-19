2020-03-19T10:54:43+03:00
Происшествия

Из-за аварии на НАК «Азот» Тульской области погиб человек

На предприятии произошла утечка аммиака
Игорь КОПЫТОВ
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Из-за аварии на НАК «Азот» Тульской области есть погибшийИз-за аварии на НАК «Азот» Тульской области есть погибшийФото: соцсети
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По утверждениям не только представителей предприятия, но и городской администрации, угрозы для жизни новомосковцев нет. Это был разовый выброс, который не имел последствий для окружающей среды - химическое вещество не вышло за пределы производственного помещения, в котором произошла утечка.

Утечка более 400 литров жидкого аммиака случилась из-за разгерметизации трубопровода. Погибший - дежурный слесарь.

В настоящее время аварийный участок перекрыт. Всего, по предварительным данным, произошла утечка более 400 литров жидкого аммиака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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