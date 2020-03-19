Из-за аварии на НАК «Азот» Тульской области погиб человек

По утверждениям не только представителей предприятия, но и городской администрации, угрозы для жизни новомосковцев нет. Это был разовый выброс, который не имел последствий для окружающей среды - химическое вещество не вышло за пределы производственного помещения, в котором произошла утечка.

Утечка более 400 литров жидкого аммиака случилась из-за разгерметизации трубопровода. Погибший - дежурный слесарь.

В настоящее время аварийный участок перекрыт. Всего, по предварительным данным, произошла утечка более 400 литров жидкого аммиака.