Из-за аварии на НАК «Азот» Тульской области погиб человек
На предприятии произошла утечка аммиака
Из-за аварии на НАК «Азот» Тульской области есть погибшийФото: соцсети
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По утверждениям не только представителей предприятия, но и городской администрации, угрозы для жизни новомосковцев нет. Это был разовый выброс, который не имел последствий для окружающей среды - химическое вещество не вышло за пределы производственного помещения, в котором произошла утечка.
Утечка более 400 литров жидкого аммиака случилась из-за разгерметизации трубопровода. Погибший - дежурный слесарь.
В настоящее время аварийный участок перекрыт. Всего, по предварительным данным, произошла утечка более 400 литров жидкого аммиака.
ИСТОЧНИК KP.RU