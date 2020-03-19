2020-03-19T08:58:44+03:00
Экономика

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на четверть

Общий кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области по итогам 2019 года вырос на 26% и составил 191,8 млрд рублей. Объем привлеченных средств от населения и организаций увеличился на 20% и достиг 71,3 млрд рублей
Поделиться:
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на четверть.Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на четверть.Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Корпоративный кредитно-документарный портфель за год составил 160 млрд рублей (+28% за год), в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса (СМБ) – 15,9 млрд рублей (+11%).

Объем документарного портфеля банка по состоянию на 1 января 2020 года увеличился на 21% и составил 59,2 млрд рублей, из которых 97% (57,2 млрд) приходится на гарантии крупному бизнесу, и 3% (2 млрд) на сегмент среднего и малого бизнеса.

Привлеченные ресурсы юридических лиц по итогам года выросли на 11%, до 21,5 млрд рублей.

Кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса ВТБ в Тульской области в рамках программ господдержки СМБ почти в 2,5 раза превысил прошлогодний показатель и составил около 1,1 млрд рублей на 1 января 2020 года. Наибольшим спросом пользовалась программа льготного кредитования сельхозпроизводителей – за отчетный период кредитный портфель по программе вырос более чем на 50% и превысил 600 млн рублей.

В структуре кредитного портфеля СМБ основные доли приходятся на пищевую промышленность и сельское хозяйство (26%), а также предприятия, связанные со строительной отраслью (23%). Еще по 15% занимают предприятия торговли и химическая промышленность, 8% – транспорт и инфраструктурное строительство.

Розничный кредитный портфель банка в Тульской области за 2019 год увеличился на 17% и на 1 января 2020 года достиг 31,8 млрд рублей. В структуре портфеля кредитов, предоставленных населению региона, превалируют займы наличными - 16,7 млрд рублей, (+ 17% за год) и ипотека - 11,5 млрд рублей, (+19%).

За год ВТБ выдал населению региона 15 млрд рублей заемных средств, из которых больше половины (8,9 млрд) – кредиты наличными. Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 4,6 млрд рублей (+7% к прошлому году), автокредитов – 1,6 млрд (+6%).

Портфель привлеченных средств от населения за предыдущий год вырос на 24% и по итогам года составил 49,8 млрд рублей. Стоит отметить увеличение на 60% объема средств, размещенных физическими лицами в инвестиционные продукты – на 1 января 2019 портфель в данном сегменте составил 11,4 млрд рублей.

- 2019 год был для нас более чем плодотворным. Мы открыли в регионе несколько новых офисов, значительно увеличили ключевые показатели банка, в очередной раз получили народное признание, удостоившись премий «Тульский бренд» и «Тульский бизнес». Мы ценим доверие наших клиентов и с большим вниманием относимся к их планам, помогая воплощать бизнес-проекты в жизнь, - отметила Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на четверть
Общий кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области по итогам 2019 года вырос на 26% и составил 191,8 млрд рублей. Объем привлеченных средств от населения и организаций увеличился на 20% и достиг 71,3 млрд рублей
В Италии из-за коронавируса временно отменили налоги, а во Франции — коммунальные платежи. Чем ответит Россия
В большинстве западных государств объявили о масштабных вливаниях в экономику и послаблениях для жителей — лишь бы все сидели по домам и не дергались
Новости 24
Хоккеисты из тульской области досрочно завершил сезон национальной молодежной хоккейной лиги
Туляк Анатолий Карпов открыл «турнир претендентов» в Екатеринбурге
Кубок «ЕвроХима» по хоккею в Тульской области перенесен на осень
Всероссийская федерация волейбола все-таки разрешила «Тулице» провести финал высшей лиги «А». Но выезд не состоялся
В Туле на ул. Рязанской не поделили дорогу грузовик и легковушка
В Тульской области на проезжей части опрокинулся водитель мопеда
Туляк попался на краже сладостей и колбасы
Туляк забил до смерти знакомую
Регион продолжает готовиться к 500-летию Тульского кремля
В Туле сняли одну из программ цикла «Письма Победы с Максимом Виторганом»
Тульский областной экзотариум начал работу в онлайн-режиме
19 марта два тульских поселка и деревня остались без воды
В Туле задержали водителя без прав за рулем
Погода в Туле 19 марта: переменная облачность и +10 градусов
Жительница Тульской области осуществила незаконные операции по продаже земли
Житель Тульской области купил виртуальный деревянный дом
Туляк лишился микроавтобуса «Мерседес» за долг по кредитам, коммунальным и налоговым платежам
В связи с усложнившейся обстановкой в Тульской области с распространением коронавируса в трудовых коллективах проходят просветительские встречи
Заведующая детским садом в Тульской области с целью наживы создала несуществующий коллектив работников
Кто 19 марта в Туле останется без электричества
Тульские школьники будут сдавать ЕГЭ позже, чем запланировано
В Тульской области директора очистных оштрафовали за отсутствие контроля за сточными водами
Учреждения культуры Тульской области приостанавливают оказание услуг для посетителей и переходят в виртуальное пространство
В рамках режима повышенной готовности в Тульской области вводятся новые меры санитарно-эпидемиологической безопасности
Тульский областной экзотариум переходит на работу в онлайн-режиме
Тульский зооэкзотариум закрылся на каникулы до середины апреля