Радон - радиоактивный газ, который лечит

В природе встречается не так много естественных источников воды, обогащенных радоном. В местах, где они есть, построены известные во всем мире курорты. Благодаря им, а также современным технологиям, позволившим воссоздавать целебное воздействие газа с помощью специальной аппаратуры, процедуры стали особенно популярны в наши дни.

Растворяясь в различных средах (воздух, вода, масло), радон образует активные лечебные формы, в основе которых лежит щадящая стимуляция защитно-восстановитeльных функций организма Если принимать ванну 20 минут, радиационная доза составит 0,006 миллизиверта, это в 1000 раз меньше минимальной допустимой дозы облучения.

Во время процедуры в организм попадает 0,3-6,4% радона. Более 90% от этого остается в коже, около 3% оседает в клетках и тканях, оказывая лечебный эффект. Газ запускает ионизацию тканевой жидкости в организме, благодаря чему изменяются биохимические процессы, усиливается работа надпочечников, восстанавливаются нарушенные функции многих органов. А уже через 2-2,5 часа благородный газ полностью выводится из всех клеточек организма, еще через 3 часа выходят и дочерние продукты распада.

Показания

Радонолечение показано к применению при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем (в особенности при астме), лор-органов и ЖКТ, различных болезнях и дисфункциях гинекологического и урологического характера, в том числе при половых расстройствах, функциональных сбоях щитовидной железы и эндокринной систeмы, а также при избыточном весе, невралгиях, болезнях позвоночника и болевых синдромах.

Виды лечения

Процедуры с применением радона:

воздушно-радоновые ванны,

радоно-масляные аппликации.

Целебная сила радоновых ванн для женщин

Важно знать: не все женские врачи однозначно рекомендуют радоновые ванны. Показания и противопоказания в гинекологии таких процедур четко обозначены. Лечиться радоном можно, если у пациентки диагностированы:

фибромиомы;

поликистоз яичников;

эндометриоз;

фиброматоз матки и некоторые другие заболевания.

Строго запрещена радонотерапия при гипофункции яичников, злокачественных новообразованиях, полипах в матке. В этом случае стимулирующий эффект газа может только ухудшить ситуацию и ускорить рост новообразований. То же самое относится к женщинам с мастопатией – при разрастании тканей молочной железы о радоновых курортах не стоит и мечтать.

Радоновый секрет мужского здоровья

Один из главных кошмаров любого мужчины старше 25 лет (что поделать, все болезни сейчас стремительно молодеют) – это простатит. Радоновые процедуры снимают воспалительные процессы в предстательной железе, улучшают кровоснабжение, улучшают потенцию и ощутимо повышают сексуальное влечение.

Успокаивающий и расслабляющий эффект газовых ванн тоже немаловажен для мужского здоровья. Ведь стрессов в жизни обычного горожанина немало, а мужчины подвержены их разрушительному влиянию намного больше, чем женщины, — это вам любой психолог подтвердит. А спокойный, отдохнувший, отключившийся от ежедневных проблем мужчина – это гарантия того, что с интимной жизнью в семье все будет в полном порядке.

Результат

Радоновые ванны полезны для нормализации обменных процессов. Благоприятное воздействие испытывает ЦНС человека. Согласно проведенным медицинским исследованиям, частицы этого инертного газа оказывают противовоспалительное, противоболевое и успокаивающее воздействие.

Радоносодержащие субстанции способствуют снятию соматических проявлений стресса, нормализации сна, улучшению углеводного обмена, стимуляции регенерации тканей и мн. др. Ощутимые результаты можно увидеть спустя 2-3 недели, а иногда через месяц после курса процедур. При этом эффект длится 3-6 месяцев.

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Противопоказания

Подготовила Тимохина Софья