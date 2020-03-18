Имплантология – новая жизнь вашей улыбки

Денис Спиридонов, врач стоматолог-имплантолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург

Дентальная имплантация является неотъемлемой частью современной стоматологии.

Дентальные имплантанты давно себя зарекомендовали, как хорошая альтернатива консервативному ортопедическому лечению с обработкой зубов. Она позволяет реабилитировать пациентов, расширить показания к протезированию, избежать съемного протезирования, продлить полноценную жизнь для людей преклонного возраста, а для молодого поколения сберечь те зубы, которые здоровы и исправить имеющиеся недостатки инновационным методом надолго. Противопоказания к установке таких имплантов минимальны.

Основным является — плохое состояние дентальной кости, но сейчас существует множество методик по костной и тканевой регенерации. Поэтому, при желании и возможности пациента практически любому можно сделать дентальную имплантацию. Тем более, что результативность отличного результата более 97%.

Современные методы имплантации зубов

Сегодня существует четыре основных метода восстановления зубов при помощи имплантов: классическая имплантация, одномоментная (когда имплантат ставится в одно посещение , сразу после удаления зуба), базальная, комбинированная (позволяет восстановить зубной ряд даже при небольшом объеме костной ткани).

Имплантация, проведенная в максимально короткие сроки после потери зубов или одномоментная имплантация, предотвращает убыль костной ткани и сохраняет эстетику контура лица.

Имплантат — это стержень из биосовместимого материала (чаще всего титана), по форме схожий с корнем зуба. Интегрируясь в ткань челюсти, имплантат замещает собой опорную, корневую часть утраченного зуба.

Любой имплантат состоит из двух основных частей.

Первая – титановый винт, который расположен ткани челюсти.

Вторая – абатмент (опорная головка) и металлокерамическая коронка, т.е. та часть конструкции, которая находится непосредственно в полости рта. Абатменты могут быть изготовлены из различных материалов: титан, цирконий, золото и другие. Исследования перед имплантацией:

Рентгендиагностика — рентгеновский снимок зубочелюстной системы (ортопантомограмма) необходим для того, чтобы оценить состояние костной ткани челюсти. А также для того, чтобы провести полную санацию (лечение) всех зубов.

Лабораторные исследования крови – необходимы для определения иммунного статуса пациента. А также для исключения воспалительных заболеваний организма в момент имплантации.

Составление плана лечения

Как разобраться в многообразии систем дентальных имплантатов?

Выбрать нужные имплантаты поможет врач после оценки анатомических особенностей строения челюсти, структуры костной ткани и т.п. Мы работаем только с системами дентальных имплантатов, разработанными известными компаниями: они хорошо изучены, поэтому врач может надежнее прогнозировать результат лечения.

Как происходит имплантация?

Под местной анестезией, совершенно безболезненно для пациента. Поскольку в костной ткани нет нервных окончаний, пациент чувствует только давление пальцев врача, который проводит манипуляции. Длится процедура 30-40 минут, после операции возможно сохранение легкого дискомфорта максимум 1-2 дня.

При классической имплантации, раскрытие имплантата проводится через 3—4 месяца. В имплантат ввинчивается абатмент, который покрывается коронкой из металлокерамики. В среднем, через 4 месяца после установки имплантата, пациент обретает новый зуб. При одномоментной имплантации эти сроки сокращаются до одного-двух дней.

Сложно ли ухаживать за установленными имплантатами?

Уход за имплантатами несложен и сводится к ежедневной гигиене ротовой полости при помощи зубной щетки, пасты, зубной нити и средств для полоскания рта. Посещать специалиста по гигиене, как и обычно, потребуется дважды в год.

Виктор Колыванов мастер-техник

Какие коронки выбрать ?

У нас своя зуботехническая лаборатория. Процесс изготовления коронок максимально компьютеризирован: стоматологический сканер сканирует зуб или слепок и отправляет эту информацию во фрезерный станок, где и вытачивается коронка в той форме, которая необходима. Таким образом, исключается человеческий фактор и ошибки, а коронка садится идеально. Выбор материала для изготовления также широк: диоксид циркония, металлокерамика или керамика – всё зависит от желания пациента.

Насколько дороже протезирование на имплантах по сравнению с традиционными методами?

По сравнению с другими видами протезов импланты считаются более затратным видом лечения. Но по-сравнению с другими методами, протезирование на имплантах более долговечно и надежно. Кроме того, имплантация позволяет восстанавливать зубы, не затрагивая соседние. Установка одного импланта сравнима со стоимостью мостовидной конструкции из трех зубов.

Вера Кравченко, директор клиники, врач стоматолог-ортопед

Возможно ли отторжение имплантата?

Отторжение импланта возможно только в случае, если не проведена полноценная подготовка и планирование операции. Т.е. во многом это зависит от профессионализма врача-имплантолога. Импланты служат достаточно долго, в среднем от 10 до 20 лет. Тщательно проведенная операция, последующая гигиена и регулярное посещение стоматолога – залог длительной «жизни» имплантов.

Есть ли ограничения по возрасту для установки имплантов?

Импланты можно устанавливать только после того, как полностью сформировались челюсти, т.е. 18-20 лет. Ограничений после этого нет. Есть пациенты, которым устанавливали импланты в 70 и более лет с положительным результатом лечения. Имплантация позволяет вновь улыбаться, качественно пережевывать пищу, общаться с комфортом и уверенностью.