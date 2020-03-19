В Тульской области на весенних каникулах будут закрыты детские лагеря

В Тульской области отменена детская оздоровительная кампания в период весенних каникул. Такое решение принято, чтобы исключить массовое скопление детей во время пребывания на отдыхе.

С 18 марта в учреждениях Тульской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции вводятся новые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, что с 18:00 16 марта на территории региона введен режим повышенной готовности.

В частности, это предусматривает ограничения на проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Организациям сферы физической культуры и спорта рекомендовано проводить тренировки в дистанционной форме.

С 18 марта учреждения культуры региона приостанавливают оказание услуг для посетителей. Временный запрет вводится на проведение экскурсий, спектаклей, музыкальных и цирковых представлений, кинопоказов и других массовых мероприятий.

В образовательных учреждениях культуры организовано дистанционное обучение школьников и студентов с использованием дистанционных средств связи.