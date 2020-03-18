10 мифов об МРТ

МИФ 1: МРТ МОЖНО ДЕЛАТЬ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА

Это, действительно, так. Любой пациент может пройти МРТ-исследование по собственной инициативе. Поскольку аппарат МРТ не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, вы можете пройти обследование сами, если вас что-то беспокоит, но направления на исследование от врача у вас нет. Также можно пройти удобные комплексные обследования, которые помогают выяснить основные причины головных болей, боли в спине и т. д. Вы получите информацию о состоянии своего здоровья день в день, с которой можно сразу обратиться за консультацией к врачу. Он, опираясь на вашу диагностику, точнее и быстрее поставит диагноз и назначит лечение. А если исследование не покажет никаких отклонений, вы сможете спокойно наслаждаться жизнью дальше и будете спокойны.

МИФ 2: НЕ ВАЖНО, КАКОЙ ТОМОГРАФ

Существует несколько видом томографов. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание, – это мощность аппарата. Чем выше мощность аппарата, тем большими возможностями он обладает (оптимальный аппарат – обладающий мощностью 1,5 Тл ). Благодаря томографу 1,5 Тесла вы получите хорошо детализированные изображения, дающие наиболее полное представление о том, что происходит в вашем организме.

МИФ 3: МРТ СРАЗУ ВЫЯВИТ ОНКОЛОГИЮ

Любые образования более 3-5 мм могут быть выявлены на МРТ, но важно назначение врача, так как надо понимать, где искать и что искать, на каком участке делать МРТ. Поэтому необходимо четкое указание от лечащего врача. Более мелкие очаги смотрят на исследованиях с контрастом.

МИФ 4: МРТ – ЭТО БОЛЕЗНЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Это одно из самых распространенных заблуждений. Методика проведения самого сканирования является полностью: безболезненной неинвазивной.

МИФ 5: НЕТ СМЫСЛА ПРОХОДИТЬ МРТ, ЕСЛИ ВИЗИТ У ВРАЧА УЖЕ БЫЛ

Многие пациенты после визита к врачу избегают прохождение МРТ, рекомендованное доктором. Но дело в том, что МРТ дает более полную картину, например, опухолевых процессов, и часто врач рекомендует его как контрольную методику в ходе лечения. Когда рекомендуется МРТ-исследование: боли в различных участках тела (головные боли, боль в конечностях, в спине и суставах); подозрения на анатомические изменения в организме и аномалии развития; подозрения на патологии в структурах организма; воспалительные и инфекционные изменения в организме; подозрения на опухоли; онемения конечностей; подготовка к операции; необходимость динамического наблюдения; профилактические обследования.

МИФ 7: МРТ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ БЕРЕМЕННЫМ

МРТ - это уникальный метод, который не имеет аналогов среди других способов диагностики по безопасности и точности. При МРТ-методе используется не рентгеновское излучение, а магнитное поле, исследование не сопровождается введением в организм препаратов и иным вмешательством, поэтому исследование безопасно для мамы и ребенка. Но если у вас 1-й триместр беременности, то надо обязательно проконсультироваться у врача.

МИФ 8: НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ МРТ ПРИ КЛАУСТРОФОБИИ

Нет. Это относительное противопоказание. Персонал нашей «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ТУЛА» – рентген-лаборант - наблюдает за всем ходом скрининга и при необходимости дает рекомендации пациентам. Если вы страдаете клаустрофобией, то можно пойти на исследование с кем-то из близких, кто подержит вас за руку, поддержит морально и поможет легче перенести процедуру. При исследовании детей с клаустрофобией родителям разрешают быть рядом.

МИФ 9: К МРТ НЕ НУЖНА ПОДГОТОВКА

В среднем, минимальная длительность исследования составляет 15-20 минут. Все это время вам необходимо лежать неподвижно. Поэтому не стоит употреблять жидкость примерно за два часа до проведения обследования, и перед ним рекомендуется посетить туалет. Работа томографа сопровождается звуком, поэтому при необходимости можно попросить наушники или беруши.

МИФ 10: У МРТ НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

МРТ имеет ряд противопоказаний. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ пациентов с кардио- и нейростимуляторами – с ними МРТ проходить нельзя! Абсолютные противопоказания к МРТ:

электронные, магнитные и механические кардиостимуляторы;

ферромагнитные или электрические протезы, стремечко;

гемостатические ферромагнитные клипсы в ЦНС;

металлические осколки в глазнице.

Относительные противопоказания:

дозаторы лекарственных средств, другие нагнетательные программируемые механизмы;

амагнитные искусственные клапаны сердца;

большие металлические импланты.