Имплантации с немедленной нагрузкой - красивая улыбка быстро и надежно

Импланты устанавливаются, как в случае отсутствия зуба, так и в случае полной адентии (отсутствие зубов). Сегодня же появилась альтернативная методика, позволяющая практически сразу после операции жевать — словом, вести абсолютно обычный образ жизни. Речь идет об имплантации с немедленной нагрузкой.

Имплант при таком способе установки длиннее обычного, к тому же может быть поставлен под углом. Это позволяет импланту проникнуть в глубокий слой костной ткани челюсти — туда, где кость не подвергается разрушению. При этом через имплант кость практически сразу, по нарастающей, начинает «воспринимать» вибрации и нагрузку от жевания. А это стимулирует нормальный обмен веществ и способствует обволакиванию импланта, добавляя дополнительную прочность конструкции.

Сравнение методов классической имплантации и имплантации с немедленной нагрузкой

Сравнение методов классической имплантации и имплантации с немедленной нагрузкой

Этапы протезирования:

- Сначала будущему пациенту нужно пройти ряд исследований — сдать кровь на общий анализ, на уровень глюкозы, на свертываемость, на наличие вирусов и другие. Эта мера помогает исключить противопоказания и правильно подобрать лечебные и анестезиологические средства для протезирования.

- Затем врач проводит предварительное 3D-моделирование операции на основании снимков компьютерной томографии челюсти. Печатается шаблон или трафарет имплантов.

- Наступает время самой операции. Она занимает около двух часов. В течение 1–3 дней врач оценивает качество операции и вживления, а затем устанавливает протезы. Часто это происходит в день установки имплантов. - Первые протезы изготовлены из пластика и предназначены для использования в течение 1–3 лет. Позже их можно заменить на более прочные постоянные.

- Дополнительным преимуществом установки имплантов с немедленной нагрузкой является очень короткий срок восстановления. В большинстве случаев пациенту не грозят ни значительные отеки, ни болевые ощущения, а через неделю обычно исчезает даже незначительный дискомфорт. Это во многом зависит от протокола лечения. Данный метод доступен, даже если атрофия ткани выражена.

Но в зависимости от ее степени применяют различные протоколы.

All-on-4 Этот протокол подходит для восстановления одного ряда зубов на верхней или нижней челюсти при полном отсутствии собственных зубов или при небольшом их количестве. Установка имплантов по протоколу All-on-4 возможна только при легкой и в некоторых случаях средней степени разрушения костной ткани челюсти. В отличие от других, протокол All-on-4 требует осуществления разреза и отслоения десны. Имплант размещают в созданное таким образом ложе.

Разрушение костной ткани достигло средней или тяжелой степени

— All-on-6. Он подразумевает использование шести имплантов для последующего протезирования зубов при полном или частичном их отсутствии в ряду. В отличие от предыдущего варианта, операция All-on-6 менее травматична: в деснах делают проколы, через которые и «ввинчивают» импланты. Необходимость в каких-либо разрезах и наложении швов отсутствует. Это количество обеспечивает большую нагрузку на кости, что очень важно при ее атрофии, а сам метод не несет дополнительных потерь ткани.

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Протезирование при полном отсутствии зубов по протоколу базальной имплантации

Данную операцию целесообразно проводить, когда у пациента нет собственных зубов либо имеющиеся находятся в плохом состоянии и подлежат «замене». Кстати, это одно из достоинств имплантации с немедленной нагрузкой — ее можно осуществлять сразу же после удаления зубов.

Базальная имплантация с немедленной нагрузкой показана при высокой степени разрушения кости. Ее можно проводить при наличии таких заболеваний как пародонтоз и даже при воспалении костных тканей. Суть ее заключается в использовании увеличенного количества имплантов — на один ряд зубов может потребоваться от 8 до 14 штук.

Именно поэтому наличие собственных зубов в этом случае скорее нежелательно — для имплантов может не остаться места. Установка, как и в предыдущем варианте, не предполагает никаких разрезов, лишь проколы, поэтому относится к малотравматичным, а реабилитация занимает до 1 недели. Сложно недооценить достоинства метода имплантации, при котором один или оба зубных ряда могут быть восстановлены за несколько дней. И это при отсутствии длительной боли и внешних дефектов, вроде опухания лица. Поэтому имплантация с немедленной нагрузкой — это прекрасный способ быстро и безболезненно обрести новые зубы.

Выбор метода (типа или протокола) имплантации, помимо желания самого пациента получить комфортные и красивые зубы как можно быстрее, будет зависеть об общего состояния здоровья человека, от того, сколько родных зубов осталось и в каком состоянии они находятся, какой объем костной ткани имеется.

Последний пункт очень важен, ведь имплант полностью погружается в кость челюсти, а если ее будет мало (что происходит, когда зуб удален давно) или эта кость будет очень рыхлой, воспаленной – нужно как-то решать эту ситуацию. Стоматологи-хирурги клиники "Вита-Дент" помогут решить любую вашу проблему с зубами!

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