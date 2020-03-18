Чем тулякам заняться дома во время пандемии коронавируса

Сразу несколько сервисов предложили скрасить тулякам самоизоляцию дома.

С 16 марта онлайн-кинотеатр ivi предоставляет пользователям возможность оформить месячную подписку за 1 руб всем новым пользователям. Акция будет действовать до 15 апреля.

Образовательный сервис Arzamas по промокоду КАРАНТИН открывает доступ к курсам, подкастам и другим материалам платформы. Код будет действовать до 15 апреля.

Весь контент онлайн-сервиса more.tv станет доступным для просмотра бесплатно, включая премиальный контент, ранее доступный только по платной подписке. Для получения бесплатного доступа к контенту пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA.

Онлайн-кинотеатр Okko предоставит на 14 дней подписку «Оптимум». Промокод: 00019.

Все возможности подписки «Яндекс.Плюс» открывает промокод «POKAVSEDOMA». Например, пользователи получают доступ к онлайн-кинотеатру до конца апреля.

Тульские учреждения культуры, которые временно приостановили свою деятельность, тоже уходят в онлайн.

Тульская областная филармония обещает радовать зрителей видео- и фотоматериалами с репетиций коллективов.

21 марта в честь 640 годовщины Куликовской битвы 11 российских музеев читают «Задонщину» в Инстаграм. В 10:00 первый отрывок воинской повести в аккаунте музея-заповедника «Куликово поле» озвучит доктор исторических наук, заведующий музейным комплексом в Моховом Олег Вронский.

21 марта - Всемирный день поэзии. Туляков приглашают отметить его чтением поэтических произведений о Куликовской битве. Для этого надо прочитайть понравившиеся строки на камеру, выложить запись в Инстаграм через Stories, отметить аккаунт @kulpole и поставить хештег #КуликовскаяБитва640.

Тульский областной экзотариум с 19 марта и по 12 апреля ежедневно в официальной группе Экзотариума "ВКонтакте" в 11.00 и в 16.00 будет проводить трансляции экскурсий. Они будут посвящены разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям.

Также в прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а также с помощью интернет-технологий присоединиться к ночной прогулке по Экзотариуму (по пятницам, в 22.00).

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